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拜登政府擬提新規 聘「互惠生」外國保母開銷恐翻倍

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府要求聘互惠生外國保母的薪資將符合各地方政府的最低薪資標準，可能會使一些家庭開銷大增。(美聯社)
拜登政府要求聘互惠生外國保母的薪資將符合各地方政府的最低薪資標準，可能會使一些家庭開銷大增。(美聯社)

華爾街日報7日報導，根據拜登政府提議新規，未來美國家庭透過互惠生(au pairs)簽證聘請外國保母，開銷恐將翻倍；新規要求外國保母的薪酬計算，必須比照各州政府、地方政府頒布的最低工資標準。

報導指出，不少美國家庭喜歡透過互惠生簽證計畫聘請外國保母，但這個選項今後可能開銷變重，讓許多民眾再也負擔不起。國務院今秋提出政策修改提案，要求互惠生簽證持有人必須依照各地最低工資標準拿薪水，確保外籍人士獲得公平待遇。

住在北卡羅來納州史坦福(Sanford)的產品經理史黛西‧弗羅倫斯(Staci Florence)表示，疫情期間社區裡托兒所重啟腳步緩慢，便透過互惠生簽證計畫找保母幫忙照顧三個孩子。她說，新規上路後，互惠生保母開銷估計一年要2萬7000元，仲介花費、手機費用等開銷還要另計。

國務院於1986年推出互惠生簽證計畫，允許18歲至26歲間外籍人士到美國停留1年到2年，與接待家庭同住，幫忙照顧孩子，絕大多數申請者為女性。這項計畫的用意是為美國家庭提供便宜又有高度彈性的托兒選項，同時讓年輕外籍人士有機會到美國練習英語，認識美國文化。根據統計，每年約有2萬名外籍人士持互惠生簽證前來美國。

根據現行規定，接待家庭要為互惠生保母提供食宿及每周零用錢，目前價碼為每周金額至少195.75元，每周最高工作時數45小時。目前的待遇已經10多年不曾調整，以聯邦最低工資時薪7.25元計算，然後扣除其中的40%做為食宿費用，也就是每周大約130元。從歐巴馬執政期間開始，國務院便研議如何調整互惠生保母待遇。

華爾街日報報導，拜登政府修改提議當中，包括複雜的工資計算公式，以各州或城市最低工資為基準，但每周扣除130員食宿開銷的金額則未更動。

以紐約州及加州為例，互惠生保母每州待遇將調高到469.46元，每周工作時數上限40小時，不再是45小時。德州最低工資比照聯邦最低工資，因此每周待遇將調整為189.46元，工作時數上限40小時，除了奧斯丁(Austin)之外，當地工資水準直逼加州與紐約。

根據新規，互惠生保母還是可以每周工作45小時，但超過40小時之後的工資時薪，則要以1.5倍計算。

簽證 國務院 拜登

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