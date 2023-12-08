拜登願妥協 移民政策趨嚴換軍援烏克蘭

共和黨主打緊縮移民政策，將成明年總統大選重要政策辯論。圖為移民團體示威，要求政府善待移民，不要拆散她們的家庭。（美聯社）

國會為改革移民制度的緊迫性圍困十多年來無所進展，主要礙於共和黨 人覺得有必要透過慷慨政策換取少數族裔選民的支持，如今隨著國會版圖改變，共和黨希望藉著眾院多數優勢，將移民政策右轉並把非法移民 擋在境外；拜登 總統及民主黨議員則礙於美軍援助烏克蘭的預算等法案掐在共和黨議員的手上，不得不在部分領域妥協。

美聯社報導，兩黨目前的磋商與角力重點不再是確保非法移民有入籍的途徑，或透過工作簽證鼓勵更多移民合法入境，而是收緊庇護法規，並限制總統對特定國家或群體的權力。

兩黨日前再次難以達成移民協議，且相關影響超越南部邊境。

共和黨眾議員堅持實施更強硬的邊境措施，藉此作為同意撥發更多援外經費的籌碼，這般僵局可能影響美國對烏克蘭的軍援，烏克蘭與俄羅斯交戰已近兩年。

倡議無證移民權力的非營利組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)政策主任雷克林-梅尼克(Aaron Reichlin-Melnick)表示，民主黨「在移民與邊境問題上對共和黨讓步，政府似乎缺乏優勢，我認為當局自討苦吃」。

僵持不下的移民辯論本周露出曙光，兩黨參議員都面對通過法案的時間限制；國會參院6日未能推進將近1060億元的緊急預算，此預算涵蓋國家安全、邊境管制、烏克蘭、以色列的戰事紛擾等議題。

共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell)向來支持烏克蘭，但他私下告訴拜登，政府必須在邊境政策上退讓，方能為軍援預算解套。

白宮指出，拜登明確表示，至少會同意共和黨的部分訴求。

拜登說：「我願意在邊境議題上做出重大妥協，我們需要修正破敗的邊境體制，它並不完備。」

在閉門會議期間，民主黨反對共和黨大幅削減拜登行政命令允許特定國家移民入境的要求，但願意私下在其他領域妥協，包括收緊尋求庇護的規範等。