假期季危險增加 國安部新指南助宗教組織改善安全

受到以哈戰爭影響，仇恨犯罪增加，國安部警告，各宗教團體在這個假期季舉辦活動要特別留意。（歐新社）

自從巴勒斯坦 好戰組織哈瑪斯(Hamas)10月7日攻擊以色列以來，針對猶太教會所、清真寺等宗教信仰組織的仇恨犯罪 大增，目前聯邦當局已提供協助；國土安全部6日頒布新指南，幫忙宗教組織落實有成本效益的策略，保護他們建築物、設施及信眾的安全。

「美國之音」(VOA)報導，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)以視訊會議對宗教組織及社區領域表示，希望在即將到來的假期中，都能召開多種信仰的慶典；國家面臨威脅升高的環境，仇恨行為可不是小事。

有此擔憂的不光是國安部；據聯邦調查局(FBI)追蹤的數據，仇恨犯罪上升已有時日，但聯調局長雷伊(Christopher Wray)6日向國會議員表示，自10月以來仇恨犯罪案件已上升約六成，大多數案件都把威脅指向美國的猶太社區。

穆斯林、有阿拉伯或巴勒斯坦血統的人也遭遇廣受矚目的攻擊，包括一名年僅6歲的巴勒斯坦裔10月在芝加哥市外遭人持械刺死；11月底在佛蒙特州伯靈頓市(Burlington)，有三名巴勒斯坦人大學生遭遇槍擊。

司法部 長加蘭德(Merrick Garland)參加國安部舉辦的與宗教領袖視訊會議，他表示，這麼多社區面臨恐懼，真是病態，值此困難時刻，各社區都仰賴領袖的指引及保護，這個擔子很難挑；司法部正在設想各種方法，保證不會只讓社區領袖獨自挑擔。

國安部的新指南試著幫忙各宗教組織思索，確定他們採取的做法，可以減除一些可能讓他們信眾遭遇攻擊時陷入險境的宗教行為。

國安部建議，由組成安全計畫團隊，評估風險，到改善燈光、裝設安全系統以監視建築物。

建議另敦促各宗教組織創設反應計畫，因應緊急狀況；要做安全演習，以便信眾熟悉遇到攻擊時該做什麼。

國安部官員表示，他們同時關注於提供額外求助的管道，確保宗教組織取得所需的資源。