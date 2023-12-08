羅訴韋德案遭推翻後…德州孕婦突破禁令 獲准立即墮胎

德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)

德州 民主黨籍地區法官瑪雅‧賈柏爾(Maya Guerra Gamble)7日發出有效期14天的臨時限制令，允許現年31歲、被診斷出有致命危險的達拉斯孕婦凱特 ．考克斯(Kate Cox)墮胎 ；此案被認為是自去年聯邦最高法院推翻羅訴韋德案、全國十多個州頒布墮胎禁令以來，首次有女性要求法院批准立即墮胎。

儘管此案被視為是對墮胎禁令的空前挑戰，但賈柏爾的臨時限制令僅適用於考克斯和她的律師。代表考克斯提訟的生殖權利中心(Center for Reproductive Rights)律師馬克赫倫(Mark Hearron)勸告其他想透過法院尋求墮胎機會的懷孕女性：「這不可能成為新常態，別指望看到數以百計代表患者提告案件；那根本不切實際。」

德州法官准許現年31歲、被診斷出有致命危險的達拉斯孕婦凱特．考克斯可以墮胎。(美聯社)

德州墮胎禁令只允許極少數例外情況墮胎。育有兩名子女的考克斯8月得知自己第三次懷孕，幾周後被告知胎兒罹患18三體症(trisomy 18)風險很高；腹中胎兒很可能會是死產或最多只能活一周；考克斯迄今已懷孕20周。

賈柏爾的決定是在考克斯提訟兩天後做出。考克斯的律師表示，出於安全擔憂，他們不會透露考克斯下一步的計畫。

考克斯的律師7日告訴賈柏爾，考克斯本周已第四度去急診室。醫生告訴考克斯，若嬰兒心跳停止，引產將面臨子宮破裂風險。考克斯以前做過剖腹產手術，若足月時再次剖腹產，將危及她再生育的能力。

賈柏爾表示，「考克斯如此迫切地想為人母，禁止墮胎法律卻可能讓她失去這種能力，想到這裡就讓人震驚，這才是真正的誤判。」

德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)

德州官方認為考克斯不符合墮胎禁令中的醫療例外標準，德州共和黨檢察長辦公室有可能會上訴。州政府在法庭文件中寫道：「沒有任何事實證明，考克斯比每天都在分娩的無數類似病史女性面臨更大風險，更不用說危及生命了。」

根據德州禁令，提供墮胎服務的醫生可能面臨刑事指控，最高可判處終身監禁，還可能被罰款；孕婦則不會因墮胎而受到刑事指控。