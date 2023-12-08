我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

羅訴韋德案遭推翻後…德州孕婦突破禁令 獲准立即墮胎

記者胡玉立／綜合報導
德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)
德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)

德州民主黨籍地區法官瑪雅‧賈柏爾(Maya Guerra Gamble)7日發出有效期14天的臨時限制令，允許現年31歲、被診斷出有致命危險的達拉斯孕婦凱特．考克斯(Kate Cox)墮胎；此案被認為是自去年聯邦最高法院推翻羅訴韋德案、全國十多個州頒布墮胎禁令以來，首次有女性要求法院批准立即墮胎。

儘管此案被視為是對墮胎禁令的空前挑戰，但賈柏爾的臨時限制令僅適用於考克斯和她的律師。代表考克斯提訟的生殖權利中心(Center for Reproductive Rights)律師馬克赫倫(Mark Hearron)勸告其他想透過法院尋求墮胎機會的懷孕女性：「這不可能成為新常態，別指望看到數以百計代表患者提告案件；那根本不切實際。」

德州法官准許現年31歲、被診斷出有致命危險的達拉斯孕婦凱特．考克斯可以墮胎。(美...
德州法官准許現年31歲、被診斷出有致命危險的達拉斯孕婦凱特．考克斯可以墮胎。(美聯社)

德州墮胎禁令只允許極少數例外情況墮胎。育有兩名子女的考克斯8月得知自己第三次懷孕，幾周後被告知胎兒罹患18三體症(trisomy 18)風險很高；腹中胎兒很可能會是死產或最多只能活一周；考克斯迄今已懷孕20周。

賈柏爾的決定是在考克斯提訟兩天後做出。考克斯的律師表示，出於安全擔憂，他們不會透露考克斯下一步的計畫。

考克斯的律師7日告訴賈柏爾，考克斯本周已第四度去急診室。醫生告訴考克斯，若嬰兒心跳停止，引產將面臨子宮破裂風險。考克斯以前做過剖腹產手術，若足月時再次剖腹產，將危及她再生育的能力。

賈柏爾表示，「考克斯如此迫切地想為人母，禁止墮胎法律卻可能讓她失去這種能力，想到這裡就讓人震驚，這才是真正的誤判。」

德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社...
德州州法幾乎全面禁止墮胎，圖為維權人士在州議會前抗議，希望准許婦女墮胎。(美聯社)

德州官方認為考克斯不符合墮胎禁令中的醫療例外標準，德州共和黨檢察長辦公室有可能會上訴。州政府在法庭文件中寫道：「沒有任何事實證明，考克斯比每天都在分娩的無數類似病史女性面臨更大風險，更不用說危及生命了。」

根據德州禁令，提供墮胎服務的醫生可能面臨刑事指控，最高可判處終身監禁，還可能被罰款；孕婦則不會因墮胎而受到刑事指控。

墮胎 德州 凱特

上一則

首創 谷歌推出手機版AI模型Gemini 強調超越GPT4

下一則

拜登政府擬提新規 聘「互惠生」外國保母開銷恐翻倍

延伸閱讀

聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物

聯邦上訴法院判決 德州須拆除格蘭德河浮動障礙物
偏好定存勝過股票？ 分析師勸再想想：承擔風險可能會有回報

偏好定存勝過股票？ 分析師勸再想想：承擔風險可能會有回報
放鬆心情同時能溫和運動 這項愛好幫你延年益壽

放鬆心情同時能溫和運動 這項愛好幫你延年益壽
美股最錢線/金髮姑娘將至 利率有利股市

美股最錢線/金髮姑娘將至 利率有利股市

熱門新聞

美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10
中國呼吸疾病疫情持續延燒。(路透)

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

2023-12-01 22:31
表決通過驅逐共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯(George Santos)。（歐新社）

表決結果遭眾院驅逐 桑托斯嗆：「這地方去死吧」

2023-12-01 12:29
警方在全美各州屢破獲非法的大麻農場，不少是華人犯罪集團在背後經營。圖為奧克拉荷馬州的一處大麻農場。（本報資料照）

多州華人無證種大麻激增 遭爆中國黑幫經營

2023-12-01 15:22

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員