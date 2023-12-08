墮胎禁令僅少數豁免 憂鬱孕婦算不算醫療緊急情況？

是否需要墮胎，是孕婦面臨的重大抉擇之一。圖為一名抗議者在蒙大拿州一家墮胎診所外持著標語牌，要婦女三思。(路透)

最高法院2022年6月推翻保障墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，有18州在禁止墮胎令裡明文規定，孕婦即使出現心理健康 問題或自殺傾向，也不符合以健康因素准許墮胎的豁免資格；國會新聞網站Roll Call指出，把心理健康與身體健康視為同等重要，近幾年成為全美發展趨勢，禁止出現心理健康問題的孕婦墮胎，明顯偏離潮流。

自殺是正值生育年齡的婦女主要死亡原因之一，美國疾病防治中心(CDC)數據顯示，與懷孕有關的死亡案例當中，將近23%是心理健康問題導致。

南卡羅來納州 醫學大學(Medical University of South Carolina)婦女生育行為健康小組(Women's Reproductive Behavioral Health Division)創辦人兼主任吉爾利(Constance Guille)指出：「這些因素正在導致婦女死亡，她們面臨的最大風險來自於憂鬱症、藥物濫用障礙(Substance use disorders，SUD，又稱物質使用障礙)等心理健康狀況。」

身為生育精神病學者的吉爾利說，心理健康問題的致命影響與其他醫學疾病一樣危險。

「羅訴韋德案」被推翻之後，聯邦法院仍然規定，各州必須在醫療緊急情況下為孕婦墮胎，否則恐將失去紅藍卡(Medicare)聯邦補助經費。然而，醫療緊急狀況(medical emergency)定義為何並無統一標準，各州州法規範不同，並沒有任何一州州法為心理健康緊急狀況之下的墮胎提供保障。法律解讀的灰色地帶，讓醫療機構為之混淆。

吉爾利指出，醫療機構一頭霧水，還有著許多焦慮感，尤其是面臨遭到起訴的可能性，「大家都怕主動出面，不敢做正確的事或去關心，因為擔心略有不慎就會觸法，特別是法條內容模糊難懂，充滿許多不確定」。

以田納西州為例，州法規定醫師為了挽救患者性命或避免身體機能嚴重受損，可以為進行緊急墮胎手術的申請豁免權。不過，州法條文卻將孕婦「心理或情緒狀況」排除在緊急墮胎手術的資格之外。