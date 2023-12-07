達里歐COP28吐實：有利可圖 私人資本才會參與綠色投資

全球最大避險基金橋水基金的創辦人、億萬富豪達里奧。 （路透）

全球規模最大避險基金橋水（Bridgewater）的創辦人、億萬富豪達里歐（Ray Dalio）在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）直白表示，唯有報酬合理，私人資本才會真正參與氣候解決方案提供融資。他一語道破綠色投資 的關鍵是，「你必須讓它有利可圖」。

摩根大通 和美國銀行在內的華爾街 代表也強調這一點。金融業傳遞的訊息與兩年前相比已出現大轉折。回想兩年前、蘇格蘭的COP26，總資產達130兆美元的金融機構成立格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ），做出致力實現淨零排放的承諾，造就輝煌時刻；但今年，銀行家拚命要給這個數字加註條件。

摩根大通企業諮詢和永續解決方案全球主管Ramaswamy Variankaval說：「項目要有可用性，也許有130兆美元或更多資本，但這些資本是要尋求回報的，因此需要銀行認為有價值、可接受為擔保品的投資。」

對抗氣候危機須私人資本大力襄助已經愈來愈明確，銀行家和投資經理人利用COP28把紅線劃出來。

保誠集團（Prudential）主席Shriti Vadera說，沒有正確的激勵措施，不能指望私人資本來填補政治或政策空白。她在COP28小組討論時指出，「私營部門只做有商業性的事並創造商業回報：它要保護客戶、儲蓄者、領年金人士，以及存戶的資本」。

摩根大通的EMEA ESG及綠色經濟投資銀行業務主管Chuka Umunna說，感覺是「部分同業對於銀行業的作用犯了夸夸其談的錯誤」。

GFANZ最新報告聲稱，隨金融機構開始採取行動，已經有了一些進展。該聯盟專注於確保資本流向全球各地有需要的地方。

達里歐說，鑒於全球每年需要5兆到10兆美元因應氣候變遷帶來的挑戰，顯然大部分資金需仰賴私人資本提供。但「必須有回報」。

這是綠色投資人過去一年虧慘了之後面對現實進行的反思。標普全球清潔能源指數今年重挫近30%，遠低於標普 500指數大漲近20%。