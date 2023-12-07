泰勒絲獲選時代雜誌年度風雲人物 首位單獨獲選藝人

美國流行樂天后泰勒絲獲時代雜誌選為2023年度風雲人物，登上本期封面。(路透)

時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)單獨獲得殊榮，她也成為「時代雜誌」評選年度風雲人物96年來，首位單獨獲選的藝人。

「時代雜誌」總編輯賈可布斯(Sam Jacobs)表示，「泰勒絲找到超越邊界的方式，成為光之源。當今地球上沒有其他人能像她這樣，讓這麼多人如此感動。我們常把達成這種成績歸因於行星排列和命運，但過於歸功星象忽略了她的本領與實力。泰勒絲是鳳毛麟角，不僅創作歌曲，也是她自身故事的英雄。」

賈可布斯指出，「泰勒絲在2023年實現的成就難以衡量，她繪製自己的旅程，與全世界分享成果：她承諾會實現夢想、情感跟人們的經歷，特別是那些覺得被忽視、經常被低估的女性」。

時代雜誌每年都會評選年度風雲人物，獲選人物或團體的影響力，無論是正面或負面，都對當年的時事及世界脈動具有重大影響。

愛爾蘭搖滾天團U2主唱波諾(Bono)2005年曾獲選時代雜誌風雲人物，但當時他是與「好撒馬利亞人」(The Good Samaritans)的一群慈善家同獲殊榮。

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)門票搶購一空，並推出同名演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)，首映票房達9280萬元；美國最大連鎖電影院 AMC指出，「時代巡迴演唱會」全球預售票房銷售突破1億元，成為史上最暢銷的演唱會電影(Concert film)。

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」預定舉辦至少145場，將持續到2024年12月8日才會在加拿大溫哥華告一段落。

報導表演藝術的「Pollstar」雜誌表示，泰勒絲每場音樂會收益達1300萬元，初估巡演總收入上看19億元。

此外，泰勒絲與美式足球聯盟(NFL)堪薩斯酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)的浪漫戀情也常成為各報媒體頭條。

現年33歲的泰勒絲如今再獲封時代雜誌年度風雲人物，讓她2023年的里程碑再下一城。