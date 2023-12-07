泰勒絲獲選時代雜誌年度風雲人物 首位單獨獲選藝人
時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)單獨獲得殊榮，她也成為「時代雜誌」評選年度風雲人物96年來，首位單獨獲選的藝人。
「時代雜誌」總編輯賈可布斯(Sam Jacobs)表示，「泰勒絲找到超越邊界的方式，成為光之源。當今地球上沒有其他人能像她這樣，讓這麼多人如此感動。我們常把達成這種成績歸因於行星排列和命運，但過於歸功星象忽略了她的本領與實力。泰勒絲是鳳毛麟角，不僅創作歌曲，也是她自身故事的英雄。」
賈可布斯指出，「泰勒絲在2023年實現的成就難以衡量，她繪製自己的旅程，與全世界分享成果：她承諾會實現夢想、情感跟人們的經歷，特別是那些覺得被忽視、經常被低估的女性」。
時代雜誌每年都會評選年度風雲人物，獲選人物或團體的影響力，無論是正面或負面，都對當年的時事及世界脈動具有重大影響。
愛爾蘭搖滾天團U2主唱波諾(Bono)2005年曾獲選時代雜誌風雲人物，但當時他是與「好撒馬利亞人」(The Good Samaritans)的一群慈善家同獲殊榮。
泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)門票搶購一空，並推出同名演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」(Taylor Swift: The Eras Tour)，首映票房達9280萬元；美國最大連鎖電影院AMC指出，「時代巡迴演唱會」全球預售票房銷售突破1億元，成為史上最暢銷的演唱會電影(Concert film)。
泰勒絲的「時代巡迴演唱會」預定舉辦至少145場，將持續到2024年12月8日才會在加拿大溫哥華告一段落。
報導表演藝術的「Pollstar」雜誌表示，泰勒絲每場音樂會收益達1300萬元，初估巡演總收入上看19億元。
此外，泰勒絲與美式足球聯盟(NFL)堪薩斯酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)的浪漫戀情也常成為各報媒體頭條。
現年33歲的泰勒絲如今再獲封時代雜誌年度風雲人物，讓她2023年的里程碑再下一城。
泰勒絲出生於賓州，十幾歲就開始用吉他創作鄉村歌曲。她任職金融業的父親特地把工作轉到鄉村音樂之都田納西州納許維爾，讓她有機會進入音樂產業；泰勒絲最初以田納西州的鄉村歌曲贏得主流聽眾青睞後，第五張錄音室專輯「1989」轉向流行樂風格。
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