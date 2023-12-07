終於擊敗瑪麗亞凱莉 艾森豪時代聖誕歌首登告示牌冠軍

根據全國公共廣播電台(NPR)報導，本周Billboard排行榜冠軍歌曲竟然是前總統艾森豪(Eisenhower)時代發行的祖母級歌曲「Rockin' around the Christmas Tree」，這首聖誕應景歌曲已經傳唱數十年之久，終於在時隔65年後，本周首次榮登告示牌(BillBoard)排行榜冠軍。

據了解，「Rockin'」是強尼馬克斯(Johnny Marks)創作的聖誕歌曲之一，另外「Rudolph the Red-Nosed Reindeer」和「A Holly Jolly Christmas」也是出自這位猶太 音樂家之手。

「Rockin'」原唱者布蘭達李(Brenda Lee)當時年僅13歲就和Decca唱片公司簽約，錄製這首歌曲，自1958年發行以來，即為聖誕節 最受歡迎的應景歌曲之一。

這首歌曲充滿陽光、節奏輕快而且通俗易懂，非常適合聖誕佳節的歡樂氣氛，不過今年能夠一舉榮登冠軍，是因為Billboard在2018年重新設計計算公式，提供串流媒體更多機會，無論一年前或數十年前發行的老歌、舊歌，都有機會和新歌競爭，尤其應景歌曲更容易出現冷飯熱炒的效應。

流行天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)1994年推出聖誕歌曲「All I Want for Christmas Is You」，哥倫比亞唱片公司(Columbia Records)當時並未費心進行商業宣傳，加上受限於規定，根本無法打進排行榜前段班。

直到2018年12月，「All I Want for Christmas Is You」拜聖誕佳節之賜，榮登排行榜第六名，隔年趁勝追擊首次成為冠軍歌曲，接下來三年聖誕節，「All I Want for Christmas Is You」連續蟬聯冠軍，至於「Rockin'」則緊追其後，2019至2022年居排行榜第二。

不過今年欣逢「Rockin'」發行65周年，加上布蘭達李以79歲高齡為「Rockin'」錄製首支宣傳影片，在TikTok 獲得800萬次點閱，成功帶動熱度，終於擊敗瑪麗亞凱莉登上冠軍寶座。