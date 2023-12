終於擊敗瑪麗亞凱莉 艾森豪時代聖誕歌首登告示牌冠軍

根據全國公共廣播電台(NPR)報導,本周Billboard排行榜冠軍歌曲竟然是前總統艾森豪(Eisenhower)時代發行的祖母級歌曲「Rockin' around the Christmas Tree」,這首聖誕應景歌曲已經傳唱數十年之久,終於在時隔65年後,本周首次榮登告示牌(BillBoard)排行榜冠軍。

據了解,「Rockin'」是強尼馬克斯(Johnny Marks)創作的聖誕歌曲之一,另外「Rudolph the Red-Nosed Reindeer」和「A Holly Jolly Christmas」也是出自這位猶太 音樂家之手。

「Rockin'」原唱者布蘭達李(Brenda Lee)當時年僅13歲就和Decca唱片公司簽約,錄製這首歌曲,自1958年發行以來,即為聖誕節 最受歡迎的應景歌曲之一。

這首歌曲充滿陽光、節奏輕快而且通俗易懂,非常適合聖誕佳節的歡樂氣氛,不過今年能夠一舉榮登冠軍,是因為Billboard在2018年重新設計計算公式,提供串流媒體更多機會,無論一年前或數十年前發行的老歌、舊歌,都有機會和新歌競爭,尤其應景歌曲更容易出現冷飯熱炒的效應。

流行天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)1994年推出聖誕歌曲「All I Want for Christmas Is You」,哥倫比亞唱片公司(Columbia Records)當時並未費心進行商業宣傳,加上受限於規定,根本無法打進排行榜前段班。

直到2018年12月,「All I Want for Christmas Is You」拜聖誕佳節之賜,榮登排行榜第六名,隔年趁勝追擊首次成為冠軍歌曲,接下來三年聖誕節,「All I Want for Christmas Is You」連續蟬聯冠軍,至於「Rockin'」則緊追其後,2019至2022年居排行榜第二。

不過今年欣逢「Rockin'」發行65周年,加上布蘭達李以79歲高齡為「Rockin'」錄製首支宣傳影片,在TikTok 獲得800萬次點閱,成功帶動熱度,終於擊敗瑪麗亞凱莉登上冠軍寶座。