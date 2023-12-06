我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

麗茲錢尼：考慮以第三黨選2024總統 避免川普再進白宮

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
前國會眾議員錢尼與前總統川普勢不兩立，近日表態考慮以第三黨候選人身分，競選總統，阻止川普再當選。(美聯社)
前國會眾議員錢尼與前總統川普勢不兩立，近日表態考慮以第三黨候選人身分，競選總統，阻止川普再當選。(美聯社)

共和黨籍懷俄明州前任聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在5日出刊的「華盛頓郵報」專訪中透露，現正考慮以第三黨身分角逐2024年總統大選。長期以來公開批評前總統川普的錢尼說，願盡一切所能，避免川普再度入主白宮。

錢尼透露可能以第三黨身分參選，恰逢她的回憶錄「誓言與榮耀：回憶錄與警告」(Oath and Honor: a Memoir and a Warning，暫譯)5日出版，她除了接受華郵訪問作上述表述以外，也在「今日美國報」(USA Today)和「微軟國家廣播公司」(MSNBC)的訪談中透露相同訊息。

57歲的錢尼原本是眾院共和黨團的第三號人物，擔任眾院共和黨會議主席，但因與川普唱反調而被拔除主席頭銜。今年1月，國會議員任期屆滿後，錢尼並未尋求連任。

錢尼4日接受華郵專訪時說，如果是在幾年之前，根本不會想到要以第三黨身分參選，但如今體認到只要川普持續掌控共和黨，美國民主顯然就會瀕臨危險，國際社會的民主同樣面臨威脅。

錢尼的父親是前副總統狄克‧錢尼(Dick Cheney)，她說：「我們面臨可能攸關美國存亡的威脅，我們需要能夠應對所有挑戰的候選人。」

媒體分析，由於錢尼參選有機會吸引獨立選民、前任共和黨員以及某些民主黨員支持，兩黨人士對於她角逐大選的都感到不樂觀，恐怕適得其反，因為將造成拜登總統票源流失。

錢尼表示，各種因素目前都在考量當中，未來幾個月將有最終決定，但絕對不會做出任何助長川普重返白宮的事情；倘若考慮結果是不參選總統，錢尼則不排除投票支持拜登，也不排除幫拜登助選。

錢尼表示，將運用自己的影響力，確保選民不要選出以挺川陣營人馬為主的眾院共和黨多數席次。

她指出，不分政黨背景，只要是支持憲法且認真做事的候選人，她就願意支持。

共和黨 川普 拜登

上一則

拜登：若非川普想再次入主白宮 不確定是否會尋求連任

下一則

憂心北韓低出生率問題 金正恩拭淚 籲女性多生育

延伸閱讀

美軍魚鷹機8人證實全部死亡 拜登：感到非常痛心

美軍魚鷹機8人證實全部死亡 拜登：感到非常痛心
拜登籲全球譴責哈瑪斯性暴力、勿對暴行視而不見

拜登籲全球譴責哈瑪斯性暴力、勿對暴行視而不見
拜登：若川普沒有再度競選 不確定自己是否尋求連任

拜登：若川普沒有再度競選 不確定自己是否尋求連任
金價、比特幣最近為何飆漲？可能反映「川普恐慌」

金價、比特幣最近為何飆漲？可能反映「川普恐慌」

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
美國生活費高昂，年輕人買不起房子，讓愈來愈多的國人不再相信「美國夢」，甚至移居到生活費低的其他國家。（路透）

生活開銷大 買不起房…許多公民遠走他鄉 到海外才能實現美國夢

2023-12-05 14:52
圖為今年5月從哥倫比亞通過「達連隘口」，一路跋渉，最後到達巴拿馬下奇基托邊界的中國人，接受邊警盤訊，目的地是美國。(美聯社)

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

2023-12-04 21:36
共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯遭23項罪名起訴，眾院1日將表決是否驅逐。（Getty Images）

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

2023-12-01 11:10

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭