麗茲錢尼：考慮以第三黨選2024總統 避免川普再進白宮

前國會眾議員錢尼與前總統川普勢不兩立，近日表態考慮以第三黨候選人身分，競選總統，阻止川普再當選。(美聯社)

共和黨 籍懷俄明州前任聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)在5日出刊的「華盛頓郵報」專訪中透露，現正考慮以第三黨身分角逐2024年總統大選。長期以來公開批評前總統川普 的錢尼說，願盡一切所能，避免川普再度入主白宮。

錢尼透露可能以第三黨身分參選，恰逢她的回憶錄「誓言與榮耀：回憶錄與警告」(Oath and Honor: a Memoir and a Warning，暫譯)5日出版，她除了接受華郵訪問作上述表述以外，也在「今日美國報」(USA Today)和「微軟國家廣播公司」(MSNBC)的訪談中透露相同訊息。

57歲的錢尼原本是眾院共和黨團的第三號人物，擔任眾院共和黨會議主席，但因與川普唱反調而被拔除主席頭銜。今年1月，國會議員任期屆滿後，錢尼並未尋求連任。

錢尼4日接受華郵專訪時說，如果是在幾年之前，根本不會想到要以第三黨身分參選，但如今體認到只要川普持續掌控共和黨，美國民主顯然就會瀕臨危險，國際社會的民主同樣面臨威脅。

錢尼的父親是前副總統狄克‧錢尼(Dick Cheney)，她說：「我們面臨可能攸關美國存亡的威脅，我們需要能夠應對所有挑戰的候選人。」

媒體分析，由於錢尼參選有機會吸引獨立選民、前任共和黨員以及某些民主黨員支持，兩黨人士對於她角逐大選的都感到不樂觀，恐怕適得其反，因為將造成拜登 總統票源流失。

錢尼表示，各種因素目前都在考量當中，未來幾個月將有最終決定，但絕對不會做出任何助長川普重返白宮的事情；倘若考慮結果是不參選總統，錢尼則不排除投票支持拜登，也不排除幫拜登助選。

錢尼表示，將運用自己的影響力，確保選民不要選出以挺川陣營人馬為主的眾院共和黨多數席次。

她指出，不分政黨背景，只要是支持憲法且認真做事的候選人，她就願意支持。