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成績單無法說明一切 家長過度依賴可能害了孩子

編譯徐薏茹／綜合5日電

蓋洛普(Gallup)與非營利組織Learning Heroes合作的新研究表明，過度依賴成績單衡量孩子的學業表現可能導致家長偏離合適的方向，使孩子無法獲得學習所需的支持；這項研究指出，儘管孩子的全國標準考試分數不佳，全美近九成的家長仍認為他們孩子的數學與閱讀能力處於同年級水平。

美聯社報導，導致這一情況的部分原因是報告所稱的「B級通膨」(B-flation)；報告稱：「很顯然K-12的B級實際上可以代表廣泛的閱讀與數學成績，若缺乏更全面的了解，家長可能會錯過採取額外行動的機會，這些行動在確保孩子接受所需支持方面可能產生重大影響。」

該報告以全國近2000名公立學校幼稚園到12年級(K-12)學生家長作為代表性樣本，發現大多數家長仰賴成績作為了解孩子成績水平的資訊來源，79%的受訪者表示，他們的孩子大多獲得B或更好的成績。

即使是表示孩子閱讀能力低於年級水平的十分之一的父母中，仍有36%的人在孩子的成績單上看到B或更好的成績，這表明「分數通膨」是實際存在的問題。

報導指出，成績單只是衡量孩子學習進展的一種方法，成績反映努力程度、作業完成情況、表現、學習標準的熟練程度等其他因素，但不一定總是能完整地反映出孩子在學校的進步程度。

標準化考試成績表明，成績與表現之間可能存在巨大差異；報導中說，家長必須意識到，評分已經與過去大不相同，可能需要將B級作為要求，尋求其他資訊來源來了解更多資訊，例如教師的持續反饋、自己的觀察、州考試、基準考試等來判斷孩子的表現如何，以更好的方式支持孩子的學習。

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