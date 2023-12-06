PISA國際評量 美國15歲學生數學成績慘淡 全球落居第26名

疫後重要的國際考試PISA成績公布，美國15歲學生數學得分低於英、澳、德和新加坡、南韓等國，閱讀和科學領域表現優良。（美聯社）

疫情 以來首次在全球進行的重要國際考試—國際學生能力評量計畫(Program for International Student Assessment，PISA)5日公布考試成績，美國15歲學生數學得分低於英、澳、德等類似工業化民主國家學生，更遠遠落後新加坡 、南韓和愛沙尼亞等表現最好國家的學生。

不過，美國在閱讀和科學領域表現強勁，得分高於國際平均，彌補了數學成績慘淡局面。約66%美國學生數學至少達基礎水平，閱讀和科學方面達標比率約80%。美國全球排名甚至還上升了。

PISA考試每三年舉行一次，旨在衡量全球15歲青少年表現，並且專注於實際技能。上次考試在2018年舉辦後，因疫情延後一年於2022年舉行，全球有近70萬名青少年參加。PISA測驗結果是美國教育體系的最新指標。

統計顯示，滿分1000分的數學測驗當中，美國學生在2018年平均得分為478分，到了2022年則退步到465分。若與第一次參加評比的2003年分數對照，美國學生成績退步18%。

紐約時報憂心指出，美國身為全球最大經濟體，對每個學生的教育支出比許多其他國家都多，教育卻遠遠未居於全球領先地位。疫情爆發前，美國數學成績表現即已不佳；疫情後，美國青少年數學成績大幅下滑，繼續落在全球競爭對手後，分數甚至低於20年前。

在數學方面，美國在經濟合作發展組織(OECD)38個參與國中排名第28位。OECD成員主要是由占世界貿易大部分的工業化民主國家組成。負責監督考試的OECD教育技能部主任安施萊徹 (Andreas Schleicher) 表示，「我認為美國不能再降更低了，也不該和其他有欠發展的經濟體相比。」

施萊徹指出，即使是相對富裕的美國學生，數學成績也不如日、韓和香港 等頂尖國家平均成績學生。其中，半數香港15歲學生的表現，和美國10%最富有學生一樣好，甚至更好。只有7%的美國學生在數學方面取得最高水平，日韓比率為23%，表現最好國家新加坡比率為41%。

在最新公布的評比報告中，美國學生閱讀成績在81個評鑑國家中排名第6，科學排名第10，數學排名第26；美國學生成績在2018年排名依次為第8、11與29名。