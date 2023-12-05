COP28峰會／AI成為兩面刃 追蹤氣候變遷卻是暖化兇手

AI在因應氣候變遷及防災上扮演更重要角色，但也有相反的論調認為，AI本身就極為耗能，本身就是地球暖化的兇手之一。（美聯社）

聯合國 氣候峰會(COP28)除了氣候議題，科技和政治也脫離不了討論範圍。企業家和研究人員預測，熱門的人工智慧(AI )可以加強各國應對氣候變遷、追蹤變化的潛力，但也有專家表達負面擔憂；聯邦急難管理局(FEMA)局長克里斯維爾(Deanne Criswell)則說中俄總在美國天災後發布假消息，帶來不小的挑戰。

紐約時報報導，聯合國在峰會開幕當天便透露正與微軟合作開發一款AI工具，幫助追蹤各國是否兌現減少化石燃料排放的承諾，來解決國際氣候外交最棘手的問題之一。

其他團體也提供不同方面的研究，如AI可減少製造業和食品生產中的排放、幫助尋找新的再生能源項目、在極端氣候時平衡電力負荷等等。由於AI有能力處理大量資訊，其洞察力和效率遠遠超過電腦和數據科學家，在氣候方面應可廣泛應用。

一些企業高層指出他們的公司已利用AI向面臨洪水威脅的人們發出警報、向苦於乾旱的農民發送超在地化(hyperlocal)種植建議的簡訊，或幫助受嚴重空污影響的民眾決定戶外活動最安全的時段。谷歌和波士頓 顧問公司(Boston Consulting Group)預測，到2030年AI可幫助減少多達十分之一的溫室氣體排放。

但其他研究人員提出另一種風險，也就是AI巨量運算的電力需求，本身可能就會導致排放量飆升。一項10月發表的同儕審查分析估計，全球AI系統到2027年的能源消耗量將相當於瑞典全國；波士頓顧問公司為谷歌進行的另項研究也指出，AI運算也很可能需要大量的水資源，並產生愈來愈多的廢棄物質。

政治方面，Axios報導FEMA局長克里斯維爾4日在COP28場邊發言稱非常擔心美國的對手散布假消息的能力，像是今年夏威夷茂宜島毀滅性大火、俄亥俄州的火車脫軌外洩化學物後，中國和俄羅斯都發布錯誤資訊。

克里斯維爾說：「天災與網路攻擊結合，我們的對手知道我們什麼時候最脆弱，也知道如何利用這些時機，造成某種程度的不信任，讓真正需要求助的人卻步，這是一個全新的挑戰。」