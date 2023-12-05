北京瞭望／解謎習近平上海行 力推「金融中心」

10月底召開的「中央金融工作會議」，直到近日才掀起一個小高潮，這其實跟習近平 近日上海行有關，也正是圍繞習近平上海之行，一連串金融謎題，正在一個個來解。

中共 總書記習近平11月底至12月初到上海五天，不計事前香港和另一國媒體誤讀似預報，按官方報導也是考察題目甚多，但最值得留意的還是上海方面強調的，今次上海行是「聚焦」上海要建設的五個中心，即國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心。習近平談「五個中心」，是星期一中國所有官媒的頭版頭題。

但有上海經濟界人士說，今次習近平上海行，重點在「金融中心」四字，因為10月底的「中央金融工作會議」，除了講中共黨對金融的領導等治理重點之外，另一個重點正是發展上海國際金融中心。

印證這一說法的，是中國央行行長潘功勝的突然高調，分別在兩大主要中央級官媒上成為主角，包括上周末的新華社專訪，以及星期一中共中央黨報人民日報理論的長篇專文。這一安排，也是較少見的。

在人民日報的長文中，潘功勝開篇就提習近平出席會議發表的講話，指其總結中共18大以來的金融工作，分析金融高品質發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。

而長文中特別提到，在複雜嚴峻的環境下，不斷破解金融高質量發展中的體制機制難題，必須堅持中共中央集中統一領導。又說近年中國金融也存在一些問題和矛盾。金融服務實體經濟質效不高，融資 結構有待優化，一些企業低效占用大量金融資源。

金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱，經濟金融風險隱患仍然較多。

新華社專訪中，潘功勝除了表態要服從中共黨的領導，對中央金融工作會議部署的工作作出表態外，新內容是談到在防範化解地方政府債務風險。

說人行將會同有關部門指導金融機構按照依法合規、平等協商的原則，穩妥化解地方政府存量債務風險，嚴格控制新增債務，健全債務風險防範長效機制，必要時對債務負擔相對較重地區提供應急流動性支持。支持地方政府通過併購重組、 注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型為市場化企業。

與之同時，透過其他部門和其他管道紛紛有金融表態，如12月1日，中國國家金融監督管理總局公布一批罰單，處罰中信銀行、建設銀行、農業銀行、興銀理財等多家金融機構及從業者。中信銀行被指56項主要違法違規事實，共罰人民幣2億多元。政策性大行建設銀行、農業銀行等也有千萬級人民幣罰款。

中國國家金融監督管理總局局長李雲澤對此表示，稱未來將緊緊圍繞強監管嚴監管，堅決做到「長牙帶刺」，持續提升監管的前瞻性、精準性、有效性和協同性。

另外中國證監會主席易會滿近日現身，強調的也是中國證監會將全力維護資本市場平穩運行，加大力度推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市。當局將與有關方面一同防範好房地產風險、地方債務風險和金融風險的傳遞共振。

而上月底人行的第三季貨幣報告，也罕見說要統籌協調好金融支援地方融資平台債務風險化解，壓實地方政府主體責任，配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制增量。 體現了金融機構在化債方案中的重要地位，後續金融支援化債政策有望陸續推出。

金融界主要領導人各自現身說法，習近平到上海主談國際金融中心建設，北京金融界人士透露，最近連串行動，上接10月底中央金融工作會議，下連月中將召開的中央經濟工作會議，當局現在把金融當做最最重點領域，第一大事在發展上重點推上海國際金融中心，現在已確定，中國只要兩個金融中心城市，一個是上海，一個是香港，眼看香港在沉沒，當局要力推上海。

另一大事，就是當局力求，實現金融監管全覆蓋，有效防範危機、化解金融風險。下一步當局還要重整中央地方金融格局，重點解決地方金融機構的問題，全力化解地方政府債務風險是大事中的大事，為此已畫出多項條款，包括中小銀行改革有了路線圖。