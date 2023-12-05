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10月房屋銷售量指數 跌至22年來新低 單月交易量減少1.5%

編譯俞仲慈／綜合4日電
由於利率上揚與房價居高不下，10月房屋銷售量跌至史上新低。(美聯社)
由於利率上揚與房價居高不下，10月房屋銷售量跌至史上新低。(美聯社)

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，國內10月份房屋銷售量指數降至71.4(滿分為100)，是2001年以來最低紀錄，單月交易量減少1.5%，全年交易量也減少8.5%，跌幅甚至超過2008年的房市崩盤。

受到房貸利率上揚和房價居高不下雙重夾殺，國內房市交易低迷不振，據房貸金融巨頭「房地美」(Freddie Mac)最新統計，本周30年期的房貸固定利率平均為7.22%，略低於10月高點8%。

NAR首席經濟學者勞倫斯·尹(Lawrence Yun)表示：「10月份的房貸利率達到最高水準，以致簽約購屋數量降到20多年來最低水準。」

勞倫斯·尹進一部補充說：「最近數周，房貸利率連續下跌，有利於更多買家申請房貸，但因為出售的房屋數量有限，嚴重阻礙房市的供需平衡，再多的出價，最終只有一位買家，其他人只能繼續再找。」

不過國內房市交易的增減幅度因地而異，美西房屋銷售量減少6%，中西部和南部則分別減少0.4%和1.9%；只有東北地區房屋交易量增加2.7%。

據NAR統計顯示，目前房市最受歡迎的物件是售價75萬元以上的房屋，銷量大幅增加；而且隨著新屋增加，今年以來的新屋銷售量也成長4.5%。

不過買家正面臨近來負擔最重的購屋成本，兩年前的房貸利率約在3.10%下上，還不到現在一半。

以2021年11月購買價值40萬元房屋為例，若頭期款為5%，買家只需每月支付約1623元的房貸；但若是現在買家每月須支付房貸2585元，等於每月負擔增加逾1000元，且國內房價已經連續八個月上漲，9月份又創新高。

標普(S&P)公司凱斯席勒全國房價指數(Case–Shiller Home Price Indices)顯示，房價較上月上漲0.7%，年增幅為3.9%，和8月相比，房價上漲速度加快，國內平均房價年增幅為2.6%。

房價 利率 房地產

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