學者：通膨續緩、就業走軟 美明年經濟仍可避免衰退

經濟學者認為，通膨將持續降溫，高利率終將降息。圖為消費者在科羅拉多州一家好市多購物。(美聯社)

全美企業經濟協會(National Association of Business Economics,NABE)4日公布最新調查，多數受訪經濟學者認為，即使就業市場最終在高利率 壓力下走軟，美國經濟明年仍可避免衰退。

受訪者中，僅24%認為2024年經濟衰退的機率大於不衰退。這次調查共有38位來自企業和學界的經濟學者受訪。

調查顯示，受訪者傾向於相信聯準會 可藉由高利率達到微妙的平衡，也就是適量減緩經濟成長，從而控制通膨卻又不至於完全扼殺經濟成長。

NABE主席兼摩根史坦利美國經濟首席學者贊特納(Ellen Zentner)聲明，大多數受訪者預計失業率將上升，但失業率不至於超過5%。

聯準會連番升息，從去年初幾近於0一路上調至5.25%以上，已創本世紀初以來新高。

升息目的在造成借貸成本增加、壓低股票和其他投資價值，進而減緩通貨膨脹，通常會減緩支出並抑制燃料通貨膨脹；截至目前為止，儘管利率偏高，但就業市場仍穩健，10月失業率3.9%、處於低點。

多數受訪者預計2024年通膨將持續紓緩，不過到次年才會完全降至聯準會期望的2%目標。

經濟學者預期物價漲幅趨緩，但還不致於由漲轉跌；唯有通膨反轉下跌，食品雜貨、理髮和其他商品及服務價格才會回到2021年前的水準。

受訪者預期2024年最後三個月消費物價指數(CPI)的中間值將比前今年同期上漲2.4%，遠比2022年夏季超過9%的通膨溫和許多。