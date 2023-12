金錢不是萬能 沒錢萬萬不能 氣候融資登COP28焦點議題

國際間投入應對氣候變遷之資金不及所需,氣候融資於周一(4日)再成峰會焦點。(路透)

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)4日進入第五天,由於氣候融資 所需資金和目前各方承諾投入金額間的巨大差距,資金捐助的議題於周一(4日)再成焦點。

COP28主辦國阿拉伯聯合大公國承諾,在2030年前,透過國內銀行投入2,700億美元於氣候融資。反觀此地最大經濟體、也是全球最大產油國沙烏地阿拉伯的領導人,至今皆未出席今年峰會。

能源轉型、氣候調適和災害紓困所需資金超乎想像。周一公布的一份報告估計,新興市場 和開發中國家每年預計需花費2.4兆美元,管制碳排和適應氣候變遷 所帶來的挑戰。這份報告的共同作者,葛拉漢氣候變遷與環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)所長史登(Nicholas Stern)指出,巴黎協定的目標離我們很遠,原因在於缺乏資金投入,尤其是中國以外的新興市場和開發中國家。

近年在國際氣候融資議題上頗具聲量的巴貝多總理莫特利(Mia Mottley)表示,地球需要的不是強硬的國際治理,而是各方善加合作,透過既有的機制來達成目標。各國與其仰賴捐助或向慈善機構籌措經費,不如透過稅收來豐厚氣候基金。她舉例說明,若國際間對2022年全球石油和天然氣產業的獲利徵收5%的稅金,就能籌得4,200億美元資金。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也呼籲,終止每年提供化石燃料產業高達7兆美元的補貼。