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金錢不是萬能 沒錢萬萬不能 氣候融資登COP28焦點議題

編譯吳孟真／綜合外電
國際間投入應對氣候變遷之資金不及所需，氣候融資於周一（4日）再成峰會焦點。（路透）
國際間投入應對氣候變遷之資金不及所需，氣候融資於周一（4日）再成峰會焦點。（路透）

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）4日進入第五天，由於氣候融資所需資金和目前各方承諾投入金額間的巨大差距，資金捐助的議題於周一（4日）再成焦點。

COP28主辦國阿拉伯聯合大公國承諾，在2030年前，透過國內銀行投入2,700億美元於氣候融資。反觀此地最大經濟體、也是全球最大產油國沙烏地阿拉伯的領導人，至今皆未出席今年峰會。

能源轉型、氣候調適和災害紓困所需資金超乎想像。周一公布的一份報告估計，新興市場和開發中國家每年預計需花費2.4兆美元，管制碳排和適應氣候變遷所帶來的挑戰。這份報告的共同作者，葛拉漢氣候變遷與環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）所長史登（Nicholas Stern）指出，巴黎協定的目標離我們很遠，原因在於缺乏資金投入，尤其是中國以外的新興市場和開發中國家。

近年在國際氣候融資議題上頗具聲量的巴貝多總理莫特利（Mia Mottley）表示，地球需要的不是強硬的國際治理，而是各方善加合作，透過既有的機制來達成目標。各國與其仰賴捐助或向慈善機構籌措經費，不如透過稅收來豐厚氣候基金。她舉例說明，若國際間對2022年全球石油和天然氣產業的獲利徵收5%的稅金，就能籌得4,200億美元資金。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也呼籲，終止每年提供化石燃料產業高達7兆美元的補貼。

COP28主席賈比爾（Ahmed Al-Jaber）表示，氣候危機的嚴重性需要各界提出立即且足以翻轉情勢的解方，而融資便是將野心轉化為行動的關鍵方法。

COP28主席賈比爾表示，氣候危機需要各界提出足以翻轉情勢的解方。 （美聯社...
COP28主席賈比爾表示，氣候危機需要各界提出足以翻轉情勢的解方。 （美聯社）

融資 氣候變遷 新興市場

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