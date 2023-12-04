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COP28直擊／專家：若有甲烷協議 恐衝擊台灣淨零

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議在杜拜舉行。（特派記者林奐成／攝影）
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議在杜拜舉行。（特派記者林奐成／攝影）

全球兩大溫室氣體排放國中國及美國，正在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），針對甲烷減排展開協商。專家分析，台灣非產油國，甲烷排放不是重點，但由於此次峰會可能針對去化石燃料管制有重大進展，此時對甲烷的全球管制，勢必衝擊台灣高度依賴天然氣的淨零策略。

正在參加峰會的清大科技法律研究所教授范建得，接受本報訪問時指出，各國已達成投入10億美元促進減少甲烷排放的協議，且至今有50多個不同國家地區的主要石油公司，簽署2030淨零排放協議，但不包括中國的石油公司。

范建得指出，中美達成共同減排甲烷之聲明𢓭，中方在拖延許久後只提出願景規劃，無具體具拘束力的規範，加上迄今參與淨零的全球石油公司仍然偏少，許多產油大國的公司未參加，因此在此次大會通過新的決議，來要求簽署國落實COP26的甲烷協議是「必要且可能」，但顯然關鍵會在中國的態度。

若全球達成甲烷減排協議，對台灣會有什麼衝擊？他分析：「台灣非產油大國，甲烷非重點，在減碳壓力部分還好。然而，由於去化石燃料的壓力，將在此次會有重大進展，此時對甲烷的全球管制，勢必對台灣高度依賴天然氣的淨零策略造成衝擊。」

范建得解釋，衝擊程度取決於決議的實施期程、各國的規範鬆緊以及黑市的管制可能，「短期內應有成本增加風險，長期影響則會擴大，現在還不到能源危機那麼嚴重」。

清大科技法律研究所教授范建得指出，各國已達成投入10億美元促進減少甲烷排放的協議...
清大科技法律研究所教授范建得指出，各國已達成投入10億美元促進減少甲烷排放的協議。（特派記者林奐成／攝影）

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