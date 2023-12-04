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零盜伐 巴西提2030目標 阿聯發起氣候執法倡議

願景工程記者孫文臨／杜拜採訪報導
巴西的熱帶雨林近年受開發的影響，已經明顯消逝。圖為巴西公路穿過已開發和未開發的熱帶雨林。(美聯社)
巴西的熱帶雨林近年受開發的影響，已經明顯消逝。圖為巴西公路穿過已開發和未開發的熱帶雨林。(美聯社)

根據國家檢舉中心(National Whistle Blower, NWB)資料，全球交易的硬木木材和膠合板中，多達23%至30%可能來自非法採伐活動；國際刑警組織(INTERPOL)估計，全球非法木材貿易每年約有510億到1520億美元；特定國家的木材產量有九成是非法盜伐木。阿拉伯聯合大公國發起「國際氣候執法倡議」(I2LEC)，結合各國的執法技術、資源及經驗，協助打擊全球環境犯罪行為，共同阻止氣候變遷惡化。

聯合國生物多樣性公約(CBD)代理執行秘書庫柏表示，生物多樣性是世界各地許多人的生計來源，也是維繫原住民傳統文化和身分認同，不可或缺的一部分。然而，守護生物多樣性卻很困難，光是從國境防止非法木材、礦產或是瀕危動物輸出並不夠，更重要的是棲地的守護工作。

聯合國毒品及犯罪問題辦公室(UNODC)邊境管理處負責人科爾表示，近年來亞馬遜雨林遭到違法開發，不僅破壞生物多樣性及生態棲地，也是全球暖化持續惡化的主因。保護自然森林及海洋環境，不僅可以避免生物多樣性喪失、水資源崩潰，也能為減緩氣候變遷做出貢獻，各國應將減少森林盜伐、防止海洋退化納入氣候變遷減緩工作。

巴西的熱帶雨林面積太大，無法杜絕盜伐，圖為巴西警方將查獲的盜伐木材裝上駁船。(路...
巴西的熱帶雨林面積太大，無法杜絕盜伐，圖為巴西警方將查獲的盜伐木材裝上駁船。(路透)

巴西環境與可再生資源研究所(IBAMA)主席阿戈斯第尼表示，巴西有一半的領土是森林，但已有一半的森林消失，由於巴西的熱帶雨林面積龐大，因此非常難以管理，人力及預算限制更讓巴西森林保護工作千瘡百孔。

阿戈斯第尼指出，從2004年到2012年間，巴西總統魯拉在任內積極打擊雨林非法盜伐，讓盜伐量大減84%，但魯拉卸任後，非法砍伐量又大增將近三倍。魯拉去年帶領巴西勞工黨重新贏得執政權後，誓言積極保育熱帶雨林，目標要在2030年將盜伐情況減少至趨近於零。

巴西政府正在努力參與國際碳交易市場，保育雨林有助於生態固碳、減緩全球氣候變遷，因此若當地社區的居民協助保育雨林，應給予經濟回饋。

巴西 氣候變遷 聯合國

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