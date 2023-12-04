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COP28 美中溫室氣體占全球4成 共商甲烷減排

記者賴錦宏、編譯中心／綜合報導
美國氣候特使柯瑞(左)與中國氣候變遷事務特使解振華(右)2日在杜拜聯合國氣候峰會場邊會面。(美聯社)
美國氣候特使柯瑞(左)與中國氣候變遷事務特使解振華(右)2日在杜拜聯合國氣候峰會場邊會面。(美聯社)

美中兩國和阿拉伯聯合大公國2日在杜拜舉行「甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會」，美國總統氣候問題特使柯瑞和中國氣候變遷事務特使解振華，就落實美中「陽光之鄉」聲明、甲烷減排、國際合作等重要議題進行探討。柯瑞表示，中國和美國這兩個世界上最大的溫室氣體排放國，將在這次氣候峰會共同努力。

柯瑞說，「如果中國和美國不積極推進減排，我們就無法贏得這場戰鬥。我們是第二大排放國，他們是第一，因此我們決定共同努力讓氣候峰會成功」。

柯瑞：美國已採取新標準遏制

柯瑞表示，中美兩國排放的溫室氣體占所有溫室氣體四成，「需要加緊努力，才能以更快速度完成工作」。

會見解振華時，柯瑞提到甲烷排放問題說，「這是逃逸氣體，它就在那裡造成損害」。柯瑞說，美國已採取重大步驟遏制甲烷排放。

此前，美國環保署表示將對石油天然氣產業甲烷排放採取新標準，要求對油井和天然氣壓縮站的甲烷洩漏進行全面監測。溫室氣體造成的暖化當中，甲烷占三分之一，僅次於二氧化碳。

解振華：需國際合作 加強控制

解振華強調，迫切需要國際合作加強發展中國家的甲烷控制，並敦促全球團結起來採取行動。

美中雙方討論如何進一步遏制甲烷排放。今年稍早，雙方達成一項協議，中國首次同意將所有溫室氣體納入其2035年國家氣候承諾。

美中兩國上月發布「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」，並宣布啟動21世紀20年代強化氣候行動工作小組。

兩國在聲明中承諾，從現在到2030年，將在2020年水準上加快各自的再生能源部署，以加快煤、油、氣發電的替代。

澎湃新聞報導，中美將積極參與巴黎協定首次全球盤點，這是締約方對力度、落實和合作進行檢視的重要機會，以符合巴黎協定溫控目標，即將全球平均氣溫上升努力限制在1.5℃內。

柯瑞宣布，土庫曼已簽署一項現有承諾，將遏制甲烷排放。土庫曼每單位石油和天然氣的甲烷洩漏量比高於任何其他國家。

能源部門是人為甲烷排放的第二大來源。農業占甲烷排放量四分之一，排名第一，其中大部分來自牲畜。

中國國務院副總理丁薛祥在杜拜出席世界氣候行動峰會時指出，要共同促進公平正義，推動落實氣候資金、形成全球適應目標架構等取得實質進展，充分發揮新建立的損失與損害基金作用。丁薛祥敦促各國充分兌現現有的氣候變遷承諾，特別是已開發國家應切實加大對發展中國家的資金、技術、能力建構支持，以行動化願景為現實。

柯瑞 天然氣 石油

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