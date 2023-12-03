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COP28直擊／彭啟明點台灣氣候教育癥結 KPMG談金融和碳盤查

特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
台灣氣候聯盟在氣候峰會主辦多場論壇。（特派記者林奐成／攝影）
台灣氣候聯盟在氣候峰會主辦多場論壇。（特派記者林奐成／攝影）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，由台積電、台達電、宏碁等科技業者組成的台灣氣候聯盟，今天在峰會舉辦綠色金融的論壇，知名的全球專業諮詢服務組織暨會計師事務所KPMG也參與其中，分享金融機構如何將資金導入減碳事業，以及協助公司做碳盤查，共同對抗氣候變遷。

近年氣候峰會關注「綠色金融」議題，在這場論壇上，提倡綠色金融的團體「氣候債券倡議」（Climate Bonds Initiative）執行長基尼（Sean Kidney）指出，全球氣候債券規模已達4兆美元，雖然22國承諾要將核能增加3倍，但是核能的氣候債券規模占比仍少，僅約百億美元，「核能融資方案會增加，但是規模不會很大，主要項目仍集中在再生能源領域」，且綠能才是真正的潔淨減碳能源。

與會的KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠說，面對即將到來的歐盟碳關稅，安侯長期協助台灣公司做碳盤查，「我們強調碳帳不能當混帳，因為遲早要付錢」。黃正忠說，做碳盤查必須根據會計原則，也要合併公司報表，分攤到每個產品的碳足跡，需要完整的系統去盤查，而這就是KPMG能做的關鍵服務。

其次，黃正忠說，個別公司透過統計碳盤查的數據，能夠更好地制定減碳的決策，包括整個集團、各國分公司的營運，「減碳的策略要放在刀口上，你要放在哪一個國家的工廠，需要支出什麼樣的成本，都要考慮」。

台灣氣候聯盟秘書長彭啟明強調，企業對於歐盟碳關稅感到集體焦慮，「衝擊比我們想像中更嚴重」，所以這次主辦綠色金融等論壇，才能夠讓台灣企業去思考未來的藍圖，也能與國際連結，「這是一次突破」。

彭啟明說，台灣的氣候教育仍不夠，只看到許多學校一頭熱，設立永續學院，卻沒有考慮到與產業連結，這點不如韓國。他也說：「台灣目前最嚴重的是氣候的領導問題，各個部會互相卡來卡去，所以在台灣，氣候的治理和領導是最大的問題，常常換了領導人就不一樣了。」

「氣候債券倡議」（Climate Bonds Initiative）執行長基尼。...
「氣候債券倡議」（Climate Bonds Initiative）執行長基尼。（特派記者林奐成／攝影）
KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠說，安侯長期協助台灣公司做碳盤查，「我們...
KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠說，安侯長期協助台灣公司做碳盤查，「我們強調碳帳不能當混帳，因為遲早要付錢」。（特派記者林奐成／攝影）
台灣氣候聯盟秘書長彭啟明強調，企業對於歐盟碳關稅感到集體焦慮，「衝擊比我們想像中...
台灣氣候聯盟秘書長彭啟明強調，企業對於歐盟碳關稅感到集體焦慮，「衝擊比我們想像中更嚴重」。（特派記者林奐成／攝影）

減碳 債券 氣候峰會

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