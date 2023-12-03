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川普勾勒第2任新政府 醫療、教育政策「把美國變回保守」

編譯潘勛／綜合2日電
川普已迫不及待公布他勝選後的治國大政，要把美國重新變回一個更保守的政府。(路透)
川普已迫不及待公布他勝選後的治國大政，要把美國重新變回一個更保守的政府。(路透)

華爾街日報(WSJ)報導，前總統川普正在競選，想奪回白宮，但他日益揚棄小政府、由聯邦放任各州施政等界定共和黨數十年的原則；他勾勒中的計畫，如行政權可影響學校課程、不准醫師替年輕的跨性別者做醫療干預、施壓警察局採取更嚴厲的反犯罪政策；這些都是傳統交由各州或地方官員去主導的事。

川普已放話，他將設立由政府出資的「反覺醒」大學；創造全國認證的機構，找出「擁抱愛國價值」的教師們，在聯邦土地上建立「自由城市」(Freedom cities)。他還矢言要糾合政府權力，調查並懲罰批評他的人。

川普的新政府，會讓此前幾世代的共和黨政治人物幾乎認不出來。川普勾勒的第二任期施政構想，雖說很多很難達成，但要求好幾波新的聯邦介入，儘管他說要開除政府員工、閹割「深層政府」(deep state)以及減少監管。

對川普來說，若再度贏得總統任期標誌著依他形象重塑共和黨，來到登峰造極。他第一個總統任內，連續四年政府赤字上升，簽署兩黨增加聯邦開支的預算協商案，展開與中國貿易戰。今年初，他還警告共和黨「聯邦醫療保險或社安金別刪一毛錢」。

川普已迫不及待公布他勝選後的治國大政，要把美國重新變回一個更保守的政府。(美聯社...
川普已迫不及待公布他勝選後的治國大政，要把美國重新變回一個更保守的政府。(美聯社)

川普接下來要大打文化戰爭。他的盟友群抨擊說，共和黨要推倒重來，會在各項選舉敗選，是誤判美國選民所需；政府介入是必要的矯治手段，以對付他們認為在自由派推銷下，多元化及教育方面的踰越；各種文化戰爭要矯正過來。

川普勢將重新定義保守主義。小學及初中教育，聯邦政府僅資助小額比率，但川普將用這些錢「取得100%的控制權」。上個月他在自己社媒上宣布要成立「美國學院」(American Academy)，資金由「徵稅、罰金及訴訟所得」來支應，挨告的對象是向私立大學「大得過分」的捐贈。

川普打算用政府來反制自由派言行；他跟其他有意角逐共和黨提名人一樣，認為強勢動用聯邦權力是有必要的，以擊退他們認為已在學校、學術界、媒體及企業董事會生根的自由派社會主義施政。

要落實川普其他很多構想，就必須增設多層政府官僚制度，有些可能凌駕或與各州、地方疊床架屋。要由聯邦層級替教師認證，要創設新的政府機構，讓目前已有的州級認證變得棘手。設立新的由政府出資的大學，必定要由政府簽訂合約，雇用教師及校務人員，其系統如走迷宮。

川普 共和黨 聯邦醫療保險

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