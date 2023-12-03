德桑提斯愛阿華州民調輸川普 選情如「垃圾箱失火」

川普在共和黨內的聲勢，目前無人能及。圖為川普月初在佛州造勢。(美聯社)

共和黨總統黨內初選第一場的愛阿華州 黨團選舉再六周就要舉行，前總統川普 在民調中遙遙領先，居次的佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)雖取得愛州州長雷諾茲(Kim Reynolds)背書，但差川普太遠；川普2日在阿州造勢，責備雷諾茲不知感恩圖報，還不明大勢所趨。

美聯社2日報導，德桑提斯1日完成競選承諾，愛阿華州99郡走透透，到各地食堂、野炊場地等與選民博感情，但他的聲勢始終蜷縮在川普高巨塔般的身影之下。

愛阿華州黨團初選明年1月15日舉行，德桑提斯曾表示「志在必得」，雷諾茲也推崇他親自現身，不是空降來辦場就走人，真把時間用在愛州。雷諾茲另稱，愛州選情往往要到最後才分曉，大家且拭目以待。

國會山莊報(The Hill)報導，川普2日也來到愛阿華州造勢；他在安克尼市(Ankeny)面對歡呼的群眾表示，雷諾茲支持德桑提斯，是她的選擇，但「我信仰忠誠。」

川普進一步宣稱，雷諾茲2018、2022兩次州長勝選，功勞其實在他；他說愛州沒那麼困難，「這個州很偉大，有偉大人民」，但雷諾茲選時，打電話給川普說自己碰到大麻煩，對手是很有錢的男人，民調居前；川普說，所以他來愛州，辦大型造勢，支持雷諾茲，如火如荼輔選，最後雷諾茲勝選了，難道不對嗎？至於第二次就更容易了。

雷諾茲11月正式支持德桑提斯，讚美他在佛州處理新冠疫情的手法，稱他是自己見過最強而有力的領袖之一；但她的支持違反最初不介入2024年共和黨內初選的承諾。雷諾茲改變立場，令川普很在意並砲火連天。

川普表示，雷諾茲說支持德桑提斯的原因在德氏很賣力，「現在，妳怎麼支持一個民調落後四、五十個百分點的人？」

川普表示，他不在乎雷諾茲支不支持他，「反正也沒差」、「真正重要的背書，乃是川普的背書」。

德桑提斯面臨重量級金主改挺對手海理(Nikki Haley)的打擊，選舉團隊還爆發內訌，選情有如「垃圾箱失火」(dumpster fire)般失控。