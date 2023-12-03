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曾獲川普特赦 亞利桑納前警長「報恩」賣力為他助選

編譯潘勛／綜合2日電
川普在卸任前，赦免許多金主和政治支持者，圖為他和亞利桑納州前警長阿帕約合影。(美聯社)
川普在卸任前，赦免許多金主和政治支持者，圖為他和亞利桑納州前警長阿帕約合影。(美聯社)

前總統川普任內簽署238道特赦令，華盛頓郵報2日報導，這麼大方的特赦為史無前例，如今獲他赦免的人，要不是在媒體宣傳、捐助金錢、協助散播2020年總統選舉被偷走陰謀論，就是直接加入川普選戰陣營，協助他重掌權力，其中包括亞利桑納州馬里考帕郡(Maricopa County)前警長阿帕約(Joe Arpaio)。

阿帕約正在鳯凰城區的老巢競選市長，他到愛談政治的食堂拉票，拜託選民支持他，還有特赦他免於牢獄之災的川普。阿帕約因為反移民做法而名噪全國，他正賣力地為川普助選，逐一向選民拉票。

川普酷愛品味自己的特赦權，他2018年曾說，特赦權妙不可言，可以撥亂反正，拯救被冤的人。

華郵認為，由川普的特赦紀錄，可以讓人得知假如他再度當選總統，會怎麼行使特赦權，大約就是瓦解他憎恨的司法部一切心血、根除針對他與他盟友的刑事起訴，再來就是繼續培養欠他人情的支持者大軍，要他們隨傳隨到。

川普已放話，自己再當選，考慮特赦國會山莊暴亂案被起訴的數百人，「完全赦免再加道歉」。

專家表示，川普總統任職期間濫用特赦權，堪稱現代史無前例。前司法部審核特赦要求官員庫柏斯(Larry Kupers)便認為，阿帕約2017年特赦案，預先透露川普的特赦與眾不同，是用來獎勵扈從、爭取選票加分的利器，看來就是做買賣，增進自己的利益。

川普決定重返政治，意味他可以收割當初因政治而特赦人的好處。許多他的選戰金主、共和黨幹員及媒體名嘴都是他特赦名單上的受惠者，目前準備回報他的恩惠。

這些受惠於川普特赦的人以前都吃過刑事官司，對於放大川普攻擊司法體制的聲浪特別起勁；川普目前被兩個州以及聯邦共刑事起訴四起、91條重罪罪名，對此他一律回應以司法系統有「雙重標準」，自己與支持者因「政治獵巫」而被冤枉起訴。

猶他州州眾議員利曼(Phil Lyman)抨擊政府「被武器化」來對付川普；企業執行長布列克(Conrad Black)撰寫專欄說，刑事起訴川普「真正威脅到美國民主」；前伊利諾州州長布來格亞維奇(Rod Blagojevich)指聯邦的起訴是「惡毒的政治打擊」。

川普 司法部 華郵

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