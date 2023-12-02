賀錦麗出席COP28 傳將承諾美提供綠色氣候基金30億美元

副總統賀錦麗。（歐新社資料照）

副總統賀錦麗 今天抵達杜拜參加聯合國 氣候峰會，熟悉內情的消息人士表示，美國將承諾向綠色氣候基金（Green Climate Fund）提供30億美元。

路透報導，已有逾200億美元捐款的綠色氣候基金是專門支持開發中國家氣候行動的最大國際基金。

路透率先披露的這筆最新承諾款項，將是美國先前提供的20億美元的額外資金。

賀錦麗（Kamala Harris）預計今天稍晚在聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）峰會上發表談話時，宣布這項資金承諾。

綠色氣候基金倡議者10月曾表示，當時的第2輪增資使他們獲得約93億美元的資金承諾，以在2024年至2027年間將資金投入計畫，協助易受氣候影響的脆弱國家。

即便如此，開發中國家到2030年每年需要約2500億美元來適應全球氣溫上升，而目前為止的資金承諾僅占其中一小部分。除了支持氣候調適，綠色氣候基金也對協助各國進行潔淨能源轉型的計畫提供融資。

一名美國氣候官員表示，副總統將在峰會談到，世界需要「確保每個人都參與、每個人都採取行動。每個人都需要採取行動」。

代替總統拜登 （Joe Biden）參與COP28的賀錦麗是美國代表團的一員，其他代表團成員還包括氣候特使凱瑞（John Kerry）和數十名高級官員。