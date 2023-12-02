售台武器承諾 美國在台協會處長：美國不打算改變

美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅說，台灣的總統選舉在即，美國將與台灣共同對抗在台流傳的假訊息和陰謀論。(路透)

台灣大選氣氛濃烈之際，路透報導，台灣正在調查過去一個月內超過400趟、由村里長等基層地方政治人物帶隊的赴中國大陸訪問，比起上屆選舉，這類訪問團人數更多；國安單位擔憂北京 透過資助招待來干預台灣選舉。

路透1日獨家報導，引述台灣官員說法，指北京透過資助廉價旅遊團，吸引數百名台灣政治人物在選前赴大陸旅遊，來干預選舉。

匿名官員告訴路透，這些旅遊團的費用低廉，旅行團成員自付機票費，其餘部分由國台辦下轄單位贊助；僅台灣中部地區，過去一個月內赴大陸旅行的村里長就超過300人，高雄市檢調單位掌握，至少有五趟類似旅行背後出資者就是國台辦。

路透引述台灣方面的報告指出，台北某區超過20名里長及其家人9月參加一趟由中方資助的上海遊，新北市也有類似赴大陸旅遊行程。

路透報導，和四年前相比，參加這類活動的台北市基層地方政治人物的數量大幅增加，有些里長已經成為台灣和部分大陸單位的聯絡窗口。

報導提到，台灣的法律禁止在競選期間收受包含大陸在內的外部敵對勢力的資金，台灣安全部門正在檢視過去一個月內，超過400趟的赴大陸旅行，多數由地方村里長帶隊。

官員告訴路透，到今年為止，超過1000名村里長參加這類旅遊團，超越上次選舉。

中方並未回應路透的詢問。

「台灣中華泛藍協會」鄭姓男子和葉姓女子，被控招攬近100多名團員，安排五趟大陸旅遊，接受各省台辦等機關招待，行程中涉藉機要求團員支持某特定總統參選人，台灣檢調單位介入調查，指鄭、葉兩人涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免 法及公職人員選舉罷免法。

美國政府多次示警，要求中國不要干預台灣的總統選舉，也聲明華府不會在候選人陣營中選邊站，尊重台灣民主選舉的結果。

美國在台協會(AIT)處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk)對美國全國公共廣播電台(NPR)表示，美國將加強與台灣社會的對話往來，以對抗假訊息和宣傳戰，並重申美國提供台灣防衛性武器的承諾。

NPR本周訪問孫曉雅，在1日刊出採訪內容。

孫曉雅表示，美國的一個中國政策是一貫持續的；美國出售防衛性武器給台灣，與台灣面臨的威脅程度有關，這是美國的承諾，且不打算改變；中華人民共和國自己也說偏好和平統一，而美國自信認為台灣並未面臨立即的威脅或侵略。