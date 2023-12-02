我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

北京若對台動武 民調：72%美國人支持承認台灣

編譯茅毅／綜合報導
逾七成美國民眾認為，若是中國侵台，美國應該承認台灣。圖為眾院外交委員會主席麥考爾(左)今年4月訪問台灣，與蔡英文總統會面。(路透)
逾七成美國民眾認為，若是中國侵台，美國應該承認台灣。圖為眾院外交委員會主席麥考爾(左)今年4月訪問台灣，與蔡英文總統會面。(路透)

美國加州雷根總統基金會與研究所11月30日公布年度國防調查結果，72%美國成人受訪者回答，若中國侵台，將支持美國正式承認台灣；15%則反對。

46%支持派地面部隊協防台灣

該調查有關前述的提問是：雖然中國官方政策稱台灣是中國一部分，但台灣數十年來獨立運作，若中國侵台，你將支持或反對美國如何協防台灣？支持經濟制裁中國的有69%；16%反對。支持運送更多軍備予台灣的有56%；28%反對。支持將航艦等美國軍事資產派往該地區的有58%；28%反對。支持設立禁航區的有53%；30%反對。

至於是否支持派美軍地面部隊協防台灣，46%支持；35%反對。而為嚇阻侵略，60%支持美國在台灣周邊加強軍事部署；25%反對。另有15%支持增加美國對台軍售，以達到嚇阻目的；28%反對。

這是第六年也是第六次的雷根國防調查，自10月27日至11月5日進行，共2506名美國成人受訪。

視中國為美國「敵人」者增至77%

此外，視中國為美國「敵人」的受訪者增至77%；當作美國盟友的有15%。相較於該調查2018年的結果，當時視中國為敵人的有55%；38%當作盟友。過半的51%也視中國為美國最大威脅，高於去年的43%與2018年的21%。

針對最擔心中國哪些方面的提問，20%回答軍事建設；20%回答侵犯人權，像新疆維族穆斯林等少數族裔及宗教；17%最關切中國的外交政策；15%最擔心中國的經濟措施；10%擔心台灣遭中國威脅。

在美中軍事實力對比上，34%仍認為美國較強；28%覺得是中國；30%回答勢均力敵。在美中經濟實力對比上，回答美、中較強的分別是34%比28%。

受訪者對美國在全球的外交影響力更有信心，認為美方較強的有44%；覺得中方較強的僅15%。但在網路能力和人工智慧(AI)方面，較多受訪者回答中方較占優勢，分別是33%比24%；29%比26%。

在冷戰結束前後都被視為美國最大威脅的俄羅斯，則逐漸在受訪者心目中的分量減輕，已從去年的31%降至24%。另有65%認同華府決策者因俄烏戰爭而分散對中國威脅的關注。

加州 新疆 俄羅斯

上一則

川普即使被定罪 初選勝出仍將代表共和黨角逐2024

下一則

美國首位女性大法官 歐康諾93歲辭世

延伸閱讀

Meta刪4800來自中國假帳號 冒充美國人試圖在大選前加劇分裂

Meta刪4800來自中國假帳號 冒充美國人試圖在大選前加劇分裂
民調：中國若侵台 72%美國人支持正式承認台灣

民調：中國若侵台 72%美國人支持正式承認台灣
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
孫曉雅：強化與台灣社會對話往來 對抗假訊息

孫曉雅：強化與台灣社會對話往來 對抗假訊息

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
大通摩根執行長戴蒙表示中國發動對爭，有害世界，不利中國；若美國政府下令撤離在中國業務，他會照辦。(美聯社)

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

2023-11-29 21:17
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功