歐康諾任內展現政治智慧 被譽法庭上的選舉政治家

美國首位女性大法官歐康諾1日以93歲高齡辭世，圖為她在2006年退休。(美聯社)

歐康諾(Sandra Day O'Connor) 將以「美國最高法院第一位女性大法官 」被後世銘記，但POLITICO企業版總編輯卡內洛斯(Peter S. Canellos)認為，歐康諾早年涉足選舉政治，成為亞利桑納州參議會多數黨領袖後，才進入司法界，這樣的技能與歷練，有助她成為一名將公共服務置於意識形態之上的法官。她在大法官任內展現政治智慧，與現在像群書呆子的大法官相比，可說是「最後一位法庭上的選舉政治家」。

卡內洛斯指出，歷史上的最高法院大法官主要背景曾均分為選舉政治、法律實踐或學術界，許多是擔任聯邦法院法官很長時間的學者型法官。1981年當歐康諾被雷根總統提名大法官時，司法確認程序還沒有像今天這樣成為黨派之爭；總統們為了力求提名廣獲接受，獲提名的政界人物的司法意識形態往往相當不透明。

不過，許多年下來，學者型法官形象愈來愈有利於獲得提名；這樣的演變發展，大多歸因於政治上的迫切需要，而非追求正義。

了解平民對政府和司法系統的期望

回頭看看歐康諾，她在德州 牧場長大，是史丹福大學 法學院第一批稀缺女性；離校後，歐康諾涉足選舉政治，成為全美各州第一位女性參議會多數黨領袖，深諳以洗練的交易妥協作法達成立法協議。後來她擔任五年郡法官、兩年亞利桑那州上訴法院法官，雖很少著墨全國性問題，但在競選過程中常接觸一般民眾，更了解平民對政府和司法系統的期望。

1981年歐康諾被提名成為大法官後，被廣泛宣傳為最高法院裡的搖擺法官。她與大衛·蘇特(David Souter)和安東尼·甘迺迪(Anthony Kennedy)在1992年計劃生育訴凱西案(Planned Parenthood v. Casey)中，就墮胎問題制定了中間立場。

卡內洛斯表示，歐康諾死訊傳出後，各方對她的高度讚揚，讓許多法界和政治領袖嚮往當年最高法院透過政治智慧得出的妥協。

因為，今日的大法官提名人除了在學術課堂或聯邦法官之外，幾乎沒有什麼經驗，觀點卻更為根深柢固；他們對自己的意識形態充滿信心，周圍又都是志同道合的人物，常在分歧的社會議題上投票支持政黨路線，又將自己的立場視為崇高的司法原則；他們對憲法的堅定看法幾乎沒有解釋的餘地，更不用說妥協了。