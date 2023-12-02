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美國首位女性大法官 歐康諾93歲辭世

記者胡玉立／綜合報導
1981年，時年51歲的歐康諾(右)在最高法院首席大法官柏格(左)的見證下宣誓就任，成為美國史上第一位女性大法官，站在中間手持兩本聖經的是她的丈夫約翰。(美聯社)
1981年，時年51歲的歐康諾(右)在最高法院首席大法官柏格(左)的見證下宣誓就任，成為美國史上第一位女性大法官，站在中間手持兩本聖經的是她的丈夫約翰。(美聯社)

最高法院首位女性前大法官珊戴拉·戴·歐康納(Sandra Day O'Connor)1日以93歲高齡病逝。最高法院發布聲明表示，歐康納由於「與晚期失智症相關的併發症」(complications related to advanced dementia)，在亞利桑納州鳳凰城去世。

歐康諾1981年獲雷根總統任命為史上首位女性大法官；但早在創下此歷史紀錄的十年前，1971年時任亞利桑納州參議員的歐康納，即已向白宮清楚表達了自己的意願；她寫信給時任總統尼克森表示，「我相信這個國家的公民會熱烈接受任命一名女性擔任最高法院大法官。」

尼克森在1971年10月面臨兩名大法官職位突然出缺時，最後還是選擇任命兩名男性大法官，但歐康納最終在1981年憑藉自己擔任州參議員及州法院法官時期表現出的政治自信與資歷，取得大法官席位，並成為那個時代最有影響力的大法官。

歐康諾大法官退休後，仍然到處演講，弘揚法律觀念。圖為2014年她在新罕布夏州出席...
歐康諾大法官退休後，仍然到處演講，弘揚法律觀念。圖為2014年她在新罕布夏州出席活動。(美聯社)

歐康納2006年1月宣布退休，以照顧她患有阿茲海默症的丈夫。在她任職大法官近25年間，行事屬溫和保守主義；時值當代右翼多數派占據主導地位，她於許多法律領域投下決定性的一票並撰寫理由，其中包括墮胎權、種族補救措施和政教分離議題在內。

支援婦女墮胎權

歐康納退休後，大法官席位由更保守的艾里托(Samuel Alito)接任。艾里托去年支持完全終止1973年羅訴韋德案和1992年計畫生育協會訴凱西案中的墮胎權。歐康納任內，女性墮胎權利曾獲得她的首肯和力挺。

歐康納在審理完1992年案後，曾在法官席上說：「有些人認為墮胎冒犯了我們最基本道德原則，但那不能控制我們的決定。我們的義務是定義所有人的自由，不是強制行使我們的道德準則。」

歐康納早年從法學院畢業後，曾因身為女性而被律師事務所拒絕任用。最終她與丈夫約翰．歐康納(John O'Connor)創辦了自己的事務所。後來她擔任亞利桑納州參議員，成為第一位女性多數黨領袖。她也曾任馬里科帕郡高等法院法官，1979年擔任亞利桑納州上訴法院法官。

晚年罹患阿茲海默症

歐康納退休後，多年來一直住在亞利桑納州養老院；2018年10月，她公開承認自己患有阿茲海默症。歐康納在最高法院對外公布的一封信中寫道：「雖然我患有失智症人生的最後一章可能很艱難，但沒有什麼可以減少我對生命中無數祝福的感激之情。」

歐康諾大法官退休後，仍然到處演講，弘揚法律觀念。圖為2017年她在亞利桑納州鳳凰...
歐康諾大法官退休後，仍然到處演講，弘揚法律觀念。圖為2017年她在亞利桑納州鳳凰城出席活動。(美聯社)

大法官 亞利桑納州 墮胎

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