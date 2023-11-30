紐時交易錄峰會／蔡英文：中國面臨內部挑戰 不是考慮犯台時機

台灣總統蔡英文接受「紐約時報」舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit）專訪。（取自YouTube）

中華民國總統蔡英文 29日在紐約時報舉辦的論壇表示，中國領導階層目前面臨經濟和政治等內部挑戰，不太可能嘗試侵略台灣；她避免談論美國防衛台灣的政策，重申捍衛自己家園的重要性。

蔡英文的看法與拜登 總統有點類似，拜登近日多次提及中國面臨經濟發展放緩的問題，稱中國國家主席習近平為此忙得不可開交；拜登9月在越南說，「我不認為這會導致中國入侵台灣」，恰恰相反，北京 恐怕已不具備過去擁有的能力。

紐約時報在紐約市舉辦「交易錄峰會」(DealBook Summit)，邀請蔡英文預錄對談，29日播出訪問內容。

蔡英文在對談中表示，「我認為，中國領導階層目前忙於內部挑戰；而且我的看法是，恐怕現在不是他們考慮大規模犯台的時機。」

紐時報導，中國共產黨與北京政府今年一直深陷高官去職和貪腐醜聞，習近平數月來已開除外交部長秦剛和國防部長李尚福共兩位高層官員。

在華府方面，拜登至少四次表示，會在北京犯台時，以武力捍衛台灣。

紐時報導，蔡英文總統避免透過訪問洩漏自己對美國政策的看法，蔡說，「我們很清楚，一個人有責任保護自己的家園。」

對於美國建構本土半導體產業對台灣的衝擊，蔡英文總統表示，台灣所做的一些事情是他國和外國公司無法仿效的，她肯定拜登的行動，並稱這有助盟友建構供應鏈韌性，同時，台灣將能善用美國的人力資源與人才。