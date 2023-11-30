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評／俞接駐美代表 蔡政府求平安 調李駐歐盟 遭疑瞻前不顧後

記者陳熙文
駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢，將擔任台北駐美國代表。(本報檔案照)
駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢，將擔任台北駐美國代表。(本報檔案照)

民進黨副總統候選人蕭美琴請辭台北駐美代表返台拚選舉，接替人選塵埃落定，由駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢接任。然而，此項派令顯然不是「超前部署」的決定，台北總統府6月才發布命令，指派俞大㵢與陳立國互調職務，人事異動還不到半年時間，俞大㵢又被調往美國，但俞缺乏對美經驗，這樣的安排只能說是「安太歲」，求穩求平安。

俞大㵢雖是專業外交官出身，但精通西語的他，經歷集中在中南美洲，熟悉中南美洲事務，過去台北與宏都拉斯斷交，或是面對巴拉圭大選的混亂政局，都有俞大㵢維護邦交的身影，但談及駐美經歷，僅曾在駐紐約辦事處擔任過秘書，還是超過20年以前的事情，對美事務絕對談不上嫻熟。

台美關係乃重中之重，蔡英文政府最後會選擇對美事務略嫌陌生的俞大㵢，除肯定他的資歷和能力，同時也是考慮到中美之間的緊張關係已見緩和，再加上國內總統大選在即，俞大㵢也曾任台灣的駐日內瓦代表，正符合蔡政府此時需要穩重、外交分量足，且美方願意接受，又不帶有過多政治色彩的資深外交官。

歐盟代表調任駐美代表還有一個前例，就是現任海基會董事長李大維。而蔡政府此時選擇求穩，把曾任外交部常務次長的俞大㵢調往美國，也是有意向美方釋出求穩的訊息；而俞大㵢對美工作相對不熟悉，也創造了明年1月總統大選後，新政府可以調動人事的空間。

然而，蔡政府如是決策，卻有瞻前不顧後之嫌。在特任俞大㵢擔任駐歐盟代表時已遭質疑，現在又命俞大㵢到美國「安太歲」，調任毫無駐外經驗的政務次長李淳任駐歐盟代表，在歐洲逐漸對台海情勢表達關切的當下，似乎有欠周詳。

台外交部表示，現任政務次長李淳將出任中華民國駐歐盟兼駐比利時代表。(中央社)
台外交部表示，現任政務次長李淳將出任中華民國駐歐盟兼駐比利時代表。(中央社)

歐盟 邦交

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