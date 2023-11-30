駐歐盟俞大㵢接任台駐美代表 美表歡迎

駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢將出任駐美代表。（本報資料照片）

民進黨副總統參選人蕭美琴卸下駐美代表，台灣的總統府29日公布新人事，蔡英文總統任命駐歐盟 兼駐比利 時代表俞大㵢出任駐美代表，另由外交部政務次長李淳擔任駐歐盟兼駐比利時代表，兩人都是特任。

新人事布局 李淳駐歐盟

總統府發言人林聿禪表示，美國為台灣最重要的國際盟友，雙方關係緊密廣泛友好，近年在各領域間更有多項重要合作進行中。蔡總統希望借重俞跨區域的豐富外交經驗，協助推動台美關係在既有的堅實基礎上持續深化，並且無縫接軌承續各項台美間重要合作事項。

俞曾陪賴清德 訪中南美

俞大㵢於今年9月外放歐盟前，在國內工作時間長達五年，多次負責籌畫總統及副總統出訪友邦專案。去年1月及今年8月，俞大㵢也陪同副總統賴清德出訪宏都拉斯及巴拉圭，獲高層信任。

黨政人士指出，俞大㵢擔任外交部拉美司長時常應邀訪美，與美方官員就台美在拉美地區固邦合作對話交流，和美方及我駐美處建立長年的工作默契。俞曾留學和派駐美國多年，對美國人文風俗皆相當熟悉，過去工作期間，就已結交美國政商和智庫界許多友人，在美國外交圈累積一定名聲，此次和美方提及將派遣俞大㵢赴美，美方即表達歡迎，並肯定為非常適合的人選。

蕭美琴28日返回台灣，總統府隨即發布接任人選，顯示對美國的重視。

跨區域經驗 強化美台合作

俞大㵢跨區域政務經驗豐富，曾任外交部常次、拉丁美洲及加勒比海司長，現任駐歐盟兼駐比利時代表，曾派駐巴拉圭、日內瓦、薩爾瓦多及紐約。黨政人士表示，面對日益複雜的外交環境，及台美間合作領域不斷擴大，俞大㵢具備跨區域整合及多方協調合作的能力，有助在蕭美琴打下的堅實基礎上，進一步拓展和強化台美合作的廣度和深度。

官員也說，李淳積極經營台歐關係，在政次任內約十個月時間多次訪問歐洲國家，並應邀參加歐洲各重要國際論壇，為人隨和、幽默健談，上任後很快就與歐洲各國駐台代表打成一片，建立深厚情誼。李淳也曾任職中華經濟研究院ＷＴＯ（世界貿易組織）及ＲＴＡ（雙邊及區域貿易協定）中心副執行長，為知名國際經貿專業學者。