孟格辭世／巴菲特「靈魂至交」的成功秘訣

波克夏副董事長孟格於28日辭世，享耆夀99歲。華爾街日報從孟格過去的談話整理出他的成功秘訣，包括逆向思考、了解自己的能力圈、接受錯誤，以及成為學習機器等。（路透）

商界和金融界領袖經常到加州洛杉磯朝聖，聆聽孟格（Charlie Munger）的想法。孟格接待這些訪客時，經常透過架在其紅紅高顴骨的厚厚眼鏡，端詳著眾人。

他固定每周舉辦「周五午餐俱樂部」（Friday lunch club）活動，還定期辦晚宴，大家主要是為了聽他講述「心智模型」的「網格」理論，他說這有助於解釋他和波克夏公司的成功之道。座上賓包括線上支付公司Stripe創辦人科里森兄弟約翰及派翠克（John Collison及Patrick Collison）、遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）執行長科蒂克（Bobby Kotick）、聖地牙哥加州大學 校長科斯拉（Pradeep Khosla）、奧勒岡州最大公用事業公司Portland General Electric執行長波普（Maria Pope），以及投資 公司橡樹資本管理公司（Oaktree Capital Managemen）共同創辦人馬克（Howard Marks）。

波克夏副董事長孟格於28日去世，享耆夀99歲。他與巴菲特 不僅是事業上的親密戰友，更是「靈魂至交」。巴菲特曾形容，孟格對他的影響無可取代。

以下是華爾街日報記者從孟格過去的談話整理出他的成功秘訣：

逆向思考 永遠逆向思考

在二戰期間擔任軍事氣象員的孟格，並沒有問什麼能保證飛行員的安全；反之，他思考的是有什麼會讓他們喪命，然後集中精力預測雪、冰或霧等氣象條件，而不去管其他所有因素。

了解你的能力圈

孟格經常說，他和巴菲特會果斷把潛在的投資扔進「太難」的歸類裡。如果他們無法理解，就會放棄。

列出一份「愚蠢行為」清單並敬而遠之

孟格曾寫過一篇名為「人類誤判心理學」的長文，總結出25種認知錯誤。

多面向思考

孟格曾說，身為一名律師，他是如何將客戶財產的估價提高了一倍以上，因為他意識到，影響房產價值的不僅是占地面積，還有海拔的變化，才使那處房產受到青睞。

過高 過低 然後命中

孟格指出，在砲兵訓練中，新兵在學習打中目標時，是透過射擊過高、過低，然後命中標靶。他如法炮製用來估算投資價值，故意提出過高和過低的估值，然後選取中間值。

接受你的錯誤

孟格在2017年說：「我喜歡人們承認自己是徹頭徹尾的蠢驢。」「我知道，如果我不斷提醒自己的錯誤，我會表現得更好。這是一個值得學習的絕妙技巧。」

摧毀自己最喜愛的想法

他在2019年告訴華爾街日報（WSJ），擅於這麼做是「我比大多數人更成功的原因之一」，「當我摧毀一個我長期非常秉持的想法時，我很高興」。

成為一部學習機器

孟格2020年在加州雷德蘭茲大學（University of Redlands）對聽眾說：「我們一開始都很愚蠢，都很難保持理智；你必須不斷努力。 」他說，這就需要持續閱讀，而且不僅僅限於自己的領域，「我從不喜歡『專業化』」「我喜歡全面涉獵」。