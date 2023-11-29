卡特夫人悼念儀式 卡特坐輪椅堅持出席 進入臨終關懷後首露面

已在臨終關懷的前總統卡特，蓋著有妻子頭像的毯子出席羅莎琳的悼念儀式，送最愛的妻子最後一程。（路透）

前美國第一夫人羅莎琳·卡特(Rosalynn Carter)19日以96歲高齡辭世，28日在亞特蘭大 格倫紀念教堂舉行的悼念儀式，罕見聚集了所有在世的美國第一夫人和多位總統；99歲、已接受臨終關懷護理十個月的前總統卡特(Jimmy Carter)，也堅持坐著輪椅到場相伴；卡特中心(Carter Center)執行長佩姬·亞歷山大(Paige Alexander)說：「他從來不想離她太遠。」

這場悼念儀式是為期三天公開活動的第二天，參與儀式者逾千名，教堂長椅擠滿了政治權力核心人物，彰顯羅莎琳‧卡特這位全球人道主義者的地位，但她兒子奇普·卡特(James Earl "Chip" Carter III)在致詞時回憶道：「她見過國王、皇后、總統、權威人士和企業領袖名人。但她說，她最喜歡相處、相處起來最自在的，是那些生活在絕對赤貧下的人。」

卡特總統抵達格倫紀念教堂時，斜靠輪椅，蓋著一條印有妻子臉龐的毯子，兒女在他身側，這是他進入臨終關懷狀態以來首次公開露面，此前他僅在家鄉平原鎮九月花生節(Plains Peanut Festival)遊行時，與羅莎琳短暫同行；當時人們只能透過車窗看到他。羅莎琳卡特臨終最後幾小時，卡特與她在一起。27日首日悼念活動他沒有露面。

亞歷山大表示，出席亞特蘭大悼念儀式對卡特來說「很艱難」，但「這是她人生的最後一里路，也可能是他的。……他已下定決心。」

冠蓋雲集中，拜登總統和第一夫人吉兒與卡特夫婦家人坐在前排。其他到場者包括：前總統比爾·柯林頓和前國務卿喜萊莉·柯林頓、前第一夫人梅蘭妮亞·川普 、米雪兒·歐巴馬 和勞拉·布希、副總統賀錦麗夫婦、喬治亞州聯邦參議員及州長坎普夫婦等。前總統川普、歐巴馬和布希受邀但未出席。

多位演講者在悼念儀式中回顧羅莎琳卡特的一生。報導卡特總統任期新聞的記者伍德拉夫 (Judy Woodruff)說：「如果沒有羅莎琳卡特，我相信不會有卡特總統。」