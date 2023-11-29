小女兒讀卡特75年前寫給羅莎琳的情書：你多麼美好

前總統卡特夫婦的最小女兒艾米卡特，在悼念儀式上朗讀卡特75年前寫給羅莎琳的情書，令在場者動容。（歐新社）

在28日為已故前第一夫人羅莎琳卡特(Rosalynn Carter)舉行的追悼儀式中，羅莎琳和吉米卡特(Jimmy Carter)最小的女兒、現年56歲的艾米卡特(Amy Carter)致詞朗讀了一封父親75年前於海軍服役時寫給母親的情書；她向逾千位與會者坦承，這封信「讀起來很難不掉淚，請多包涵。」

「我媽一生大部分時間都在愛我爸，」青少年時期在白宮 眾人視野下長大的艾米卡特，在談到父母相伴77年時說：「他們的夥伴關係和愛情故事是她人生的決定性寫照。因為他(父親)今天不能和大家說話，容我分享他有關愛和思念的一些話語。」這場追悼會是吉米卡特接受安寧緩和醫療十個月以來，首次公開露面。

吉米卡特在75年前寫給羅莎琳的情書裡寫道：「親愛的，每當我離開你，回來發現你有多美好時，我都很激動。當我遠離時，我試著說服自己，你不可能像我記憶中那樣甜蜜美麗。但當我見到你，我又愛上你了。你覺得很奇怪嗎？ 對我來說不是。再見親愛的。直到明天。吉米。」

卡特的孫子傑森·卡特(Jason Carter)對羅莎琳·卡特的評價是：「我祖母不需要悼詞，她的人生就是一場布道。」「她形塑了我們的國家政策，在人權問題親自擊敗獨裁者。她將卡特中心(Carter Center)從構想化為強大的人權中心。」

傑森·卡特讚揚羅莎琳視全球人道主義為使命，包括致力根除麥地那龍線蟲病(eradicate guinea worm)，讓全球每年病例數從350萬例減少為不到12例。

卡特夫婦的兒子詹姆斯‧卡特(James Carter)則是講述了家人在政治上經歷的起伏以及母親在困難時期表現出的幽默感。他並感謝母親在他吸毒和酗酒時讓他進入戒毒所，他說：「她救了我的命。」「我母親羅莎琳卡特是我見過最美麗的女人。而且她也的確很漂亮。」

他說：「我母親將我們一家人團結在一起，度過家族政治的風風雨雨。」