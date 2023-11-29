巴菲特戰友 波克夏副董事長孟格99歲辭世

巴菲特(左)的摯友兼事業夥伴孟格(右)，28日以99歲高齡過世，孟格常常提供巴菲特建議，但在波克夏每年的股東會上，孟格最有名也最常被引用的一句話是：「我沒有補充。」（美聯社）

股神巴菲特 的波克夏 (Berkshire Hathaway)集團28日證實，巴菲特的好友、集團副董事長孟格(Charlie Munger)去世，享耆壽99歲；孟格本人眼光獨到，專攻以能接受的價格投資 於優秀企業，為整個集團獲利極大，巴菲特本人都感嘆，要不是孟格的投資哲學，只怕自己目前身價會遠低於目前。

華爾街日報(WSJ)報導，孟格本人就是傑出投資人，1962年開始管理合夥投資；當年到1969年，史坦普500(S&P 500)指數平均年成長為5.6%，巴菲特集團的年收益平均為24.3%，但孟格的集團表現更佳，為24.4%。

1975年在加入波克夏之前，孟格結束自己的合夥投資事業，14年存續期間他的投資組合年平均獲利19.8%，相形之下，史坦普500僅成長5.2%。

在公開場合，尤其在與會者成千上萬的年度會議，孟格把關注度及話語權讓給巴菲特；但私底下，巴菲特經常得聽孟格的；例如在1971年，孟格說服巴菲特買下時思糖果(See's Candy Shops)公司，價錢為公司淨值的三倍，巴菲特後來回憶說，「價格太俏了」，跟他當時收購企業的習慣不符。但接下來幾十年間，時思糖果為波克夏集團產出的累計盈餘約20億美元。

巴菲特2015年寫道，買下時思一事，讓自己不再專門投資於「雪茄屁股」(cigar-butt)的事業體，這一點都要歸功於孟格。

孟格專注於以合理價格投資優秀企業，衡量投資的標準是：只要公司未來的獲利能力，遠大於投資當時哪怕稍貴一點的價錢。

1959年孟格已搬到洛杉磯，終於認識巴菲特，在此之前兩人僅互聞對方名頭而已，但一拍即合，沒多久就變成哼哈二將，經常一天要用電話交談幾次。

2000年波克夏年會上，一名股東問道，投機於網路股會怎樣影響經濟；巴菲特回答以500字的論述，但孟格僅咆哮說，「你把葡萄乾與糞便混合在一起，還是糞便而已」。

孟格2023年在WSJ輿情版撰文，呼籲聯邦政府查禁比特幣等加密貨幣，表示這行業「是賭博業，好處幾乎100%被賭場拿走」。他把比特幣形容為「渣滓活動」、「老鼠藥」。

孟格把波克夏的光鮮耀眼全給巴菲特，鮮少在巴菲特在場的公開場合發表意見，但在別的場合他十分健談，此外他最推崇的兩項美德是勤勉與鎮定；他表示投資成功的關鍵，可以數年甚至數十年不動，但利益終於落實之際，就強勢大舉投資。