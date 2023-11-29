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與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

編譯潘勛／綜合28日電
巴菲特的好友、波克夏集團副董事長孟格(Charlie Munger)去世，享耆壽99歲。(美聯社)
巴菲特的好友、波克夏集團副董事長孟格(Charlie Munger)去世，享耆壽99歲。(美聯社)

波克夏公司(Berkshire Hathaway)名震遐邇數十年，集團主席巴菲特(Warren Buffett)被譽為股神，但他總是說，公司是他與副主席孟格(Charlie Munger)一起經營的，孟格28日以99歲高齡去世；巴菲特歸功說，孟格傳授他波克夏的關鍵投資哲學，「以合理價格投資優良企業」。

華爾街日報(WSJ)28日報導，巴菲特2000年致投資人的年度信件中表示，孟格對商業經濟、投資事宜的考慮，比他認識的任何人都要周到，自己與孟格交遊數十年，傾聽於他，受益良多。

華爾街日報整理巴菲特談到孟格的感想如下：

●1982年年度函件：「孟格與我就就生意決策都能溝通」、「我們總覺得，一通電話的生產力，要比開半天的董事會強多了」。

●1985年年度函件：「孟格總是強調，由錯誤學到的東西比成功來得多，就生意及生活其他面向皆是如此」、「孟格愛研究錯誤，而我由他產出充沛材料」。

●1989年年度函件：「以合理價格購買優良公司，比起以很好價格買還好公司，要強得多了。孟格很早就懂這一點，而我是後知後覺」。

●1995年年度函件：「我們在波克夏總是信仰孟格的箴言：『跟我講壞消息就行；好消息不驗自明』，我們期望經理人向我們報告時，抱持這種態度」。

●2011年年度函件：「我購買公司時，都想放眼十或20年，但我的眼光有時甚差。孟格就強得多；有幾次我買錯時，他都投下反對票，而非僅投在席票而已」。

●2014年年度函件：「孟格才華洋溢，記憶力超好，一些看法很堅定。我不是優柔寡斷的人，我倆有時意見不合。然而在56年間，我們不曾吵架過一次。意見相左時，他總是結尾時這麼說，『巴菲特，你再想一下，就會同意我，因為你是聰明人，而我想得沒錯』。」

●2022年年度函件：「孟格與我的看法多所雷同。但一些我要用一整頁來說明的東西，他用一個句子就總結好了。此外，他的眼界總是條理分明，更有巧思——有時說得很直接。」

巴菲特 投資 波克夏

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