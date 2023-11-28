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台總統選舉本報系最新民調：賴蕭31% 侯康29% 柯盈21%

本報系民意調查中心／電話調查報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報系資料照片）
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報系資料照片）

中華民國總統選舉登記結束，確定由藍綠白三方爭霸。根據本報系聯合報最新的總統選情調查發現，賴蕭配與侯康配分獲31%及29%選民支持，在95%的信心水準下，雙方差距在抽樣誤差範圍內。柯盈配暫以21%支持度殿後。

根據聯合報的趨勢資料顯示，9月底未列計副手的三方參選人支持度，當時賴清德以30%支持度領先，柯文哲和侯友宜旗鼓相當，分獲21%及20%支持。

台灣總統大選支持度。（資料來源／聯合報系民意調查中心）
台灣總統大選支持度。（資料來源／聯合報系民意調查中心）

柯盈配 較獲年輕選民青睞

隨藍白合破局及郭台銘退選，三黨正副總統參選組合底定，民進黨由賴清德搭配蕭美琴，國民黨推侯友宜搭配趙少康，民眾黨則是柯文哲搭配吳欣盈參選。

調查發現，國民黨推出侯友宜搭配趙少康後，支持率大幅回升。侯康配目前獲得二成九支持，較9月底侯個人支持率大增九個百分點；賴蕭配獲得三成一選民支持，和9月底賴個人支持率差不多；柯盈配支持度二成一，也和9月底柯的個人支持率接近。另一方面，觀望選民由9月底的三成降至這次調查的二成。

民眾黨柯盈配暫以21%支持度，在三組參選人中殿後。（本報資料照片）
民眾黨柯盈配暫以21%支持度，在三組參選人中殿後。（本報資料照片）

分析發現，柯盈配較獲年輕選民青睞，40歲以下選民，柯盈配以41%支持度領先賴蕭的28%及侯康的14%；40至59歲選民中，侯康配和賴蕭配不分軒輊，分獲34%及32%的支持；至於60歲以上選民中侯康配略勝一籌，以39%支持度超前賴蕭配7個百分點，柯盈配支持度不到一成。

與9月調查結果相比，侯康配有助拉抬40歲以上選民的支持，對於30歲以下年輕選民則無影響。

國民黨侯康配獲29%選民青睞，支持度大躍進。（本報資料照片）
國民黨侯康配獲29%選民青睞，支持度大躍進。（本報資料照片）

侯康配 北北基等區占優勢

從地區來看，侯康配在北北基和宜花東金馬地區較占優勢，分別以34%及36%支持度領先賴蕭5到14個百分點，賴蕭配在雲嘉南和高屏澎地區則較獲青睞，分別以39%及32%支持度領先侯康配6到17個百分點，至於桃竹苗和中彰投地區侯康配和賴蕭配旗鼓相當，支持度都在30%左右，柯盈配除了在桃竹苗地區獲得24%支持外，在其他地區所獲支持都在二成上下。

賴蕭配 49%看好能勝選

不過，調查也發現，藍白破局雖推高藍營聲勢，但有49%選民看好賴蕭配能贏得明年總統大選，比率高於侯康配的20%及柯盈配的10%，22%覺得勝負難料。分析顯示，即便侯康配支持選民也只有55%看好侯康配勝出，30%覺得賴蕭配較有希望；柯盈配支持者看好柯盈配勝出的比率只有43%，36%覺得賴蕭配較有希望。

民進黨賴蕭配獲得31%選民支持，和九月底賴個人支持度差不多。（本報資料照片）
民進黨賴蕭配獲得31%選民支持，和九月底賴個人支持度差不多。（本報資料照片）

這次調查於11月24日晚間及25、26日下午及晚間進行，成功訪問1238位成年民眾，另278人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.8個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權，調查經費來自聯合報。

侯友宜 賴清德 國民黨

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