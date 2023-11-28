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趙少康嗆：賴清德敢不敢廢台獨黨綱 綠沒能力該下架

記者侯俐安、張睿廷／專訪
國民黨副總統參選人趙少康接受本報系聯合報專訪表示，「藍軍的氣回來了。」（記者邱德祥／攝影）
國民黨副總統參選人趙少康接受本報系聯合報專訪表示，「藍軍的氣回來了。」（記者邱德祥／攝影）

台灣的總統大選三角競爭激烈，國民黨副總統參選人趙少康接受本報系聯合報專訪表示，這次大選主軸就是「戰爭與和平」，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，不必上戰場」，維護兩岸和平是國家領導人的最高政治道德，民進黨八年執政卻讓台灣陷入兵凶戰危，「既沒能力，又沒道德」，應該被下架。

趙少康砲火猛烈，左右開弓，質疑民進黨總統參選人賴清德曾以行政院長身分在立法院宣示「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，現在否認自己是「台獨金孫」；賴是民進黨主席，敢不敢廢掉「台獨黨綱」？

趙少康直指下架民進黨的理由，第一就是「說一套、做一套」，讓國家陷入兵凶戰危，國民黨當選，兩岸會和平，民進黨以「反中、仇中」騙取選票，自稱和平守護者，卻將黑熊學院院長沈伯洋列入不分區第二名，目的何在？賴清德說台海若發生戰爭，義務役是備戰部隊，但連國防部長邱國正都說，槍砲一響，處處是戰場，有些義務役也要支援戰鬥部隊。

趙少康說，「絕對的權力，絕對的腐化」是第二個下架民進黨的理由；民進黨執政，派系爭奪利益，口罩、疫苗、快篩、潛艦，問題叢生，一上台就廢掉特偵組，再看過去經濟部長是孫運璿、李國鼎，現在王美花部長的表現又如何？只是盡顯治國無能，天怒人怨。

趙少康曾參選台北市長，當時對手是前總統陳水扁。拿陳水扁和賴清德相比，趙形容，陳水扁是花樣多又善鬥，賴清德墨守陳規、傳統打法，或許認為民調領先可好整以暇。趙說，他和賴都當過立委和首長，他在國會時排名第一、任環保署長時也是首長第一；賴清德呢？只記得他當台南市長，拒進議會200多天，說好聽是個性擇善固執，但不尊重議會，也可說是擇「惡」固執。

國民黨總統參選人侯友宜宣布趙少康為副手後，藍軍士氣大振，民進黨視趙為「最強牌手」。趙少康說，他敢來選就知道民進黨會挑撥，但也不外乎是抹黑抹紅抹黃，「沒什麼好怕的」。

民進黨 趙少康 賴清德

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