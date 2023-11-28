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台灣大選民調／侯康配成軍 藍支持者「歸隊」成長至82%

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
台灣的總統大選確定三足鼎立後，根據聯合報最新民調，藍軍的支持者歸隊程度最明顯，國民黨支持者對侯友宜（中）的支持大量攀升。（本報資料照片）
台灣的總統大選確定三足鼎立後，根據聯合報最新民調，藍軍的支持者歸隊程度最明顯，國民黨支持者對侯友宜（中）的支持大量攀升。（本報資料照片）

藍綠白副手亮相，本報系聯合報選情調查發現，儘管有三成九選民稱許蕭美琴任副手最加分，比率高於趙少康三成一，但侯康配成軍讓藍軍迅速歸隊，國民黨支持者挺侯比率由9月底六成一，增加到這次調查的八成二。

聯合報最新選情調查發現，藍白破局後，二成九選民力挺侯康配，較9月底支持侯友宜個人的支持率上升九個百分點。

分析發現，侯康配支持率上升，與藍營選民歸隊和政黨中立選民選票回流有關。其中，聯合報9月底的三腳督調查，當時只有六成一國民黨支持者屬意侯友宜，侯友宜與趙少康搭檔後，八成二國民黨支持者力挺侯康配，回流逾二成；政黨中立選民也由9月底挺侯的一成一，上升至這次調查挺侯康配的二成三，超前柯盈配的二成一及賴蕭配的一成八。

另一方面，賴蕭配與柯盈配目前分獲八成五民進黨及八成三民眾黨支持者力挺，三黨的政黨凝聚力已不分軒輊。與9月底相比，藍營支持者支持柯文哲的比率由9月底的一成八降至這次調查的一成，民眾黨支持者支持柯文哲的比率則由七成三上升到八成三，都反映藍白破局後雙方支持者的歸隊意向。

副手加分 吳欣盈僅拿8%

調查也發現，藍綠白三黨副手人選中，有三成九選民認為民進黨蕭美琴最能為總統選情加分，三成一肯定國民黨趙少康加分效果最好，僅8%覺得民眾黨吳欣盈，對柯的選情有加分作用。

其中，侯康配支持者及賴蕭配支持者分別有七成七及八成三稱許自家副總統參選人最能為選情加分，反觀柯盈配支持者，則僅二成七覺得吳欣盈能為總統選情加分，認為蕭美琴或趙少康較能為總統選情加分的比率各占二成九及一成八。

藍白破 31%歸咎民眾黨

對於藍白合破局，有三成一選民認為民眾黨的責任較大，二成三覺得國民黨應負較多責任，7%怪罪郭台銘，8%認為三方都有責任，三成三無意見。其中，國民黨支持者與民眾黨支持者都有超過六成互指對方應該為藍白破局負責，民進黨支持者則是三成三認為國民黨責任較大，三成覺得民眾黨該負責。

總統大選支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心
總統大選支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

國民黨 趙少康 侯友宜

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