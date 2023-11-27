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史上規模最大 聯合國氣候峰會30日登場 美官員卻曝「拜登將缺席」

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
總統拜登連續兩年參加聯合國氣候峰會會談，盼藉此凸顯美國的領導地位。不過，一位美國官員今天表示，拜登今年將缺席杜拜舉行的峰會。（美聯社）
總統拜登連續兩年參加聯合國氣候峰會會談，盼藉此凸顯美國的領導地位。不過，一位美國官員今天表示，拜登今年將缺席杜拜舉行的峰會。（美聯社）

總統拜登連續兩年參加聯合國氣候峰會會談，盼藉此凸顯美國的領導地位。不過，一位美國官員今天表示，拜登今年將缺席杜拜舉行的峰會。

「聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議」（COP28）30日將在杜拜登場，預計約7萬人參加，包括各國領袖和天主教教宗方濟各（Pope Francis ）將出席，可望是史上規模最大的聯合國氣候峰會。

根據白宮公布的拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）的行程，兩人本週都不會前往杜拜。

法新社報導，拜登本週行程包括前往科羅拉多州宣揚美國對風能的投資，此外，將與安哥拉總統勞倫科（Joao Lourenco）見面，以及點亮國家耶誕樹。

一名美國官員證實，拜登未計畫參加本週的氣候峰會，也沒打算在12月12日議程落幕前與會。

這位不願透露姓名的官員表示，拜登政府仍在討論是否派遣高層官員前往杜拜。

美國氣候特使、前國務卿暨前參議員凱瑞（John Kerry）將在峰會中代表美國，帶領每日磋商議程。

這位官員並未說明拜登這項決定的理由，但拜登一個多月來一直關注以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭，同時也希望在距離美國總統大選不到一年的時間裡，能多著墨在國內議題。

在拜登之前，美國總統並非每次都出席聯合國氣候峰會。

前總統川普宣布退出巴黎氣候協定後，拜登於2021年出席格拉斯哥（Glasgow）氣候峰會，誓言美國將再次在氣候議題上發揮領導全球的角色。

尋求再度逐鹿白宮的川普是氣候變遷懷疑論者，他說採取因應氣候變遷行動，對美國來說成本太高。

去年聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行，當時拜登曾短暫與會。 

拜登 氣候峰會 聯合國

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