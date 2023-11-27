不滿國會失能 近40位聯邦眾議員明年不尋求連任

近40位國會議員明年將不尋求連任，有些轉換跑道，有些則離開政壇。(路透)

將近40位聯邦眾議員 不會在2024年大選尋求連任，其中不少人說離開原因是國會已經失能。某些眾議員將轉換跑道參選其他公職，也有些眾議員將退出華府政壇。

紐約時報報導，有11名聯邦眾議員明年大選將轉戰聯邦參議員選舉，另外五名聯邦眾議員則將參選州政府職位或地方政府職位，還有一人要選總統。另外有一人辭去國會議員職務之後將轉任大學校長，不打算連任的眾議員裡，愈來愈多人表示從此不再擔任公職。

報導指出，這個月裡宣布明年不再參選連任的國會議員就有12人之多。來自兩黨的參、眾議員紛紛宣布離開國會，反映了國會山莊嚴重失能的現實，問題癥結則是堅持不願妥協的共和黨 籍眾議員。過去幾個月，身為多數黨的眾院共和黨團先是忙著罷免議長，然後花了數周時間內鬥，總算選出新任議長，但黨內意見對於聯邦預算始終分歧。

共和黨極右派陣線對於任何可能通過立法成為法律的預算支出案一律打回票，抨擊新任議長強生(Mike Johnson)與前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)一樣找民主黨 合作，以避免政府關門危機。

共和黨人士越來越憂心，內部一團亂若再持續，眾院多數席次明年恐將拱手讓人。報導指出，如果蟬聯多數黨的希望被看壞，通常多數黨國會議員之間經常出現退休潮，但不少民主黨籍國會議員同樣萌生退意，今年當中宣布退休的兩黨國會議員合計人數，超出過去三次選舉相同時期的人數。

民主黨籍俄勒岡州聯邦眾議員布盧門瑙爾(Earl Blumenauer)受訪時說：「我喜歡國會議員的工作，但政治因素卻讓這一切變得不再值得。」在眾院任職超過25年的布盧門瑙爾，上個月宣布將從國會退休。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員奇爾迪(Dan Kildee)說，這個任期是「國會生涯裡最不滿意的時刻」，原因在於國會陷入混亂，對於有效治理絲毫沒有認真承諾。

擁有10年國會資歷的奇爾迪說，今年稍早開刀移除癌症腫瘤之後，便決定不再角逐連任。