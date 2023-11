無證移民湧入 逾300人在聖地牙哥機場打地鋪

大批無證移民等候前往聖地牙哥機場的免費接駁巴士,準備轉往其他州。(美聯社)

大量無證移民 從邊境城市湧入,導致超過300人盤據聖地牙哥 國際機場(San Diego International Airport);據悉,這批無證客都是在聖地牙哥跨越美墨邊境,並已經過邊境巡邏隊(Border Patrol)處理。

有移民在機場過夜,雖然很常見,但最近幾周在機場打地鋪的人數急速上升;根據福斯5台(Fox )報導,23日一輛巴士運送了數十名移民來到第二航廈。據悉,其中有些人甚至是在預定航班前好幾個小時,甚至是好幾天前就被送抵機場;當地組織表示,他們相信這些人都是在通過邊境巡邏隊處理後,被送往機場的。

來自名為We all We Got SD的互助組織的志工艾利亞斯(Roni Elias)指出,我們最擔心的,是那裡的兒童和睡在那裡的弱勢團體。

艾利亞斯經常會前往機場查看,並親自為移民送餐飲、衛生用品和水,指出,平時會需要他們提供餐點的人數約在50人上下,但她上周統計有約308人在機場過夜。

根據聖地牙哥機場給「聖地牙哥聯合論壇報」(San Diego Union-Tribune)的聲明:「自去年年底以來,使用聖地牙哥國際機場前往下一個目的地的移民人數,大幅增加。」

聲明中說:「我們會持續與與移民服務志工團體和非營利組織協調合作,幫助他們的救助對象通過機場。」

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)記錄的移民人數,較2022年增加了67.3%,從1萬7875人來到了2023年的2萬9904人。

在10月,從南部邊境進入美國的印度 移民數量暴增,根據最新聯邦數據,邊境巡邏隊光是在2022年就攔截到4萬2000人;另外還有約1600名移民是從北部邊境進入;幾乎所有跨越邊境的印度無證客,全都主動向邊境巡邏隊投案,並取得庇護身分。

近期,美國與加拿大邊境移民逮捕件數也暴增了550%,有6000多名來自79個不同國家的移民在越境時遭逮捕;邊境巡邏隊巡邏長加西亞(Robert Garcia)指出,多數移民來自墨西哥、印度、委內瑞拉、海地和羅馬尼亞。