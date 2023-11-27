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美國夢太渺茫 換成墨西哥夢 10年庇護增百倍

編譯廖振堯／綜合26日電
部分中南美洲移民發現美國並不是理想家園，有些人趁勢留在墨西哥，追求墨西哥夢。(Getty Images)
部分中南美洲移民發現美國並不是理想家園，有些人趁勢留在墨西哥，追求墨西哥夢。(Getty Images)

從南美洲進入墨西哥的無證客，絕大多數選擇繼續向北前往美國，近年給拜登政府帶來巨大挑戰，美國去年便收到超過70萬份個人庇護申請。而10年前，每年僅有數百無證客選在墨西哥取得庇護，但據該國難民機構統計，到2021年時已增加至2萬7000人，一些無證客表示墨西哥已是不錯的目的地，「美國夢」似乎轉變為「墨西哥夢」。

路透報導，墨西哥的庇護制度比美國限制更少，今年預計將批准至少2萬件庇護申請，其中大部分來自宏都拉斯、海地、委內瑞拉、薩爾瓦多和古巴。

聯合國難民署駐墨西哥辦事處負責人萊普里(Giovanni Lepri)表示，墨西哥正成為難民非常可靠的選擇，部分原因是其勞動力需求旺盛。

據墨國商業協會Coparmex稱，該國有超過100萬個就業機會，旅遊、農業、運輸和製造業的雇主通常較難找到工人。Coparmex在7月發布一項2500多家企業的調查，其中85%製造業雇主表示很難請到工人，比率高於其他任何行業。

來自宏都拉斯、28歲的巴內加斯(Walter Banegas)說他為了逃過販毒集團招募，十幾歲時第一次逃往美國，但2014年被驅逐出境；2020年，他重新計畫尋求庇護，再次被驅逐出境。2021年，他決定改為前往墨西哥，今年1月就獲得了難民身分，並在聯合國難民計畫下在佩斯工業(Pace Industries)找到工作，一家總部位於密西根州的金屬鑄造商，在墨西哥設有工廠。

巴內加斯現在月收入約800元，雖然比他想像能在美國賺的更低，但至少能每個月寄給家人50元。

美國、墨西哥和聯合國官員呼籲區域合作，幫助移民在墨西哥、哥斯大黎加和哥倫比亞等地重新定居，減少非法移民進入美國。墨西哥外交部移民主任羅查(Arturo Rocha)表示，政府的重點是擴大工作簽證計劃，並幫忙接頭雇主與求職移民，特別是善用近岸外包(nearshoring)的趨勢。

墨西哥已在與瓜地馬拉政府合作，每年向墨西哥輸送2萬名工人，目標是將此計畫擴大到宏都拉斯和薩爾瓦多。

墨西哥 庇護 非法移民

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