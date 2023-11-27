國會本周復會 援烏與邊防綁一起 無證客問題難解

國會新會期即將開始，但共和黨議員把邊界安全議題與援助烏克蘭款項綁在一起，增加解決國安問題的困難。(美聯社)

國會本周復會，參眾兩院共和黨 都放話表示，除非加強邊界安全措施、遏止移民由美墨邊界流入，不然不支持額外援助烏克蘭；美聯社26日報導，把援烏外交事宜與數十年來最棘手問題的非法移民 綁在一起，實在很難達成妥協。

參院有一小股跨黨派議員正帶頭努力，想找出60票，克服可能發生的「費力把事拖」(filibuster)，而讓兩黨勉強達成妥協；但就算他們能辦得到，也無法保證法案由眾院通過；眾院共和黨強調，美國邊界及移民政策要通盤翻修。

今秋非法跨越邊界平均每天超過8000人，共和黨人希望民主黨能感受到政治壓力，而接納一些他們的邊界提案。甚至民主黨都向明年要競選連任的拜登 總統施壓，要阻斷移民流。

改革移民申請庇護的體制，向來是共和黨的政治首要前提，他們要求庇護申請人要在最初的訪談中提出翔實可信的證據，指自己在母國面臨政治、宗教或種族迫害。但一些民主黨進步派指責，共和黨對移民庇護系統所提的翻修方案，實為殘忍、不人道又行不通。

兩黨國會議員可能發現，邊界政策裡的其他領域，如加強邊界執法人手等，較容易達成共識；談判人員已提出一些可行的措施，如強化現有的邊界基礎設施，包括僱用更多邊界巡邏員警，並提高他們的薪酬，另改善邊界科技。

拜登政府也情願加強邊界執法，例如最近恢復把移民遞解到委內瑞拉、暫停一些聯邦法條而恢復川普時代開始興建的邊界牆，還有在入境港安裝新的影象掃描科技，容執法單位可快速偵測非法入口的載具，包括防杜芬太尼。

但共和黨表示，這樣還不夠；他們要求執法要更嚴，包括擴建邊界牆。

拜登向國會緊急要求的撥款包括援助烏克蘭、以色列、台灣等盟友，連帶140億元強化移民體制及邊界安全。許多資金將用在聘請更多邊界巡邏幹員、移民法官及庇護審理官員。拜登的策略是既想遠離川普的強硬邊界策略，但又因應穿越美墨邊界人數大增等現實問題。

國會似乎不可能解決一個懸之已久的移民問題，也就是成千上萬兒時被非法帶進美國的移民，讓他們取得合法的永久居留權。共和黨已明言，這個問題不會在這次包裹法案裡討論。民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)表示，期盼整個問題要在接下來兩周取得解方，實在不切實際。