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各州較勁 德州8000萬送走無證客 紐約市40億安置

編譯潘勛／綜合26日電
紐約市飽受無證移民湧到之苦，市府把早來的無證移民安置在中城旅館；晚到的只能讓他們住帳篷。(美聯社。Getty Images)
紐約市飽受無證移民湧到之苦，市府把早來的無證移民安置在中城旅館；晚到的只能讓他們住帳篷。(美聯社。Getty Images)

目前各州都在花上千百萬稅金，想把移民送到全國其他地方，原本只是共和黨政治人物趁期中選舉前耍的政治噱頭，現在不分兩黨，都把可觀的資源，用在協助移民及庇護申請者送到其他地，只要不來他們的州、市就行。

Axios政治網站報導，美國本為難民設有重新安置流程，確保他們安置於準備就緒、願意支持他們的社區，但針對移民、庇護申請人等事項，目前並沒有設置全國性的協調機制。

「移民政策研究院」(Migration Policy Institute)學者布希-約瑟夫(Kathleen Bush-Joseph)表示，目前的狀況顯示，各州正七手八腳，試想試行各種解方。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)採取最強勢的手法，動用國民兵部隊去巡邏邊界，而且截至11月中旬，已用巴士把6萬6000多名移民及庇護申請人送到全國。依德州公共資訊法(Texas Public Information Act)指出，這些行動自2022年4月到今年10月之間，已花用8610萬元稅金，大約就是每名移民花掉1650元。

佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)把新抵達的移民及庇護申請人送去瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)，而引起全國矚目及法律官司，接下來今年稍早通過法律，撥出1200萬元的預算供轉送移民之用。他沿用這一招，今年把數十人送去加州沙加緬度(Sacramento)。

現在不光是紅州州長用送走移民來政治得分了；民主黨主政州及城市高層都投資在自己各式各樣的移民遣送計畫，話雖如此，他們很快就表示，自己的動機與艾伯特、德桑提斯有差異。

紐約市已花了幾百萬元來做「再給票計畫」；去年市方首度面臨新來移民流入，該計畫於是展開，提供免費的巴士票、機票給移民及庇護申請人，讓他們到「最後歸宿」去。

另外，紐約市府官員估計，市府安置無證移民的花費，到明年夏天以前可能會超過40億元。

亞利桑納州長已花了大約570萬元，用在把大約2萬7000庇護申請人在州內轉移，或送到州外。丹佛市花了近430萬元，市長辦公室指出，紐約、芝加哥及鹽湖城是三大最熱門要求送去地點。

紐約市飽受無證移民湧到之苦，市府把早來的無證移民安置在中城旅館；晚到的只能讓他們...
紐約市飽受無證移民湧到之苦，市府把早來的無證移民安置在中城旅館；晚到的只能讓他們住帳篷。(美聯社。Getty Images)

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