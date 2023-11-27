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近4萬無證客關押移民拘留中心 4年來最高

編譯陳韻涵／綜合26日電
美國各地的移民拘留中心已收容約4萬移民，是2020年以來最高。(路透)
美國各地的移民拘留中心已收容約4萬移民，是2020年以來最高。(路透)

雪城大學(Syracuse University)「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)研究指出，目前約有近4萬人被關押在聯邦移民及海關執法局(ICE)的移民拘留中心，創下2020年1月以來新高紀錄。

「三州新聞」(Tristate)報導，「政府檔案交流中心」根據目前最新的統計數據指出，截至本月5日，共有3萬9748名非美國公民被關押邊境移民拘留所，這股漲勢從今年夏季開始湧現。

今年7月30日，聯邦拘留中心內尋求庇護的無證移民人數即創過去三年來新高，當時有3萬438名無證移民被關押在邊境的聯邦拘留所；7月中旬有3萬1064名無證移民被拘留，當時創下自2020年4月前總統川普執政以來，邊境無證移民拘留人數得最高紀錄。

2019年8月，川普政府執政時期在邊境逮捕並拘留的無證移民人數一度超過5萬5600人，接著在2020年4月底新冠肺炎疫情初期降至不到3萬人。

大多數無證客拘留在南部邊境

「政府檔案交流中心」報告指出，大多數無證移民拘留在南部邊境，註冊ICE電子監控系統或「代替拘留方案」(Alternatives to Detention)的人數已減少。 

截至11月4日共有19萬95人註冊「代替拘留方案」計畫，比2022年12月的37萬7980人減少50%。

美國各地的移民拘留中心已收容約4萬移民，是2020年以來最高。(路透)
美國各地的移民拘留中心已收容約4萬移民，是2020年以來最高。(路透)

利用VeriWatch監控系統漸增

然而，註冊聯邦移民及海關執法局代替拘留方案實驗性全球定位系統(GPS)智慧觀察監控系統「VeriWatch」的人數近期則翻倍，自9月9日的100人，增至11月4日的200人。

雪城大學「政府檔案交流中心」研究助理教授柯徹(Austin Kocher)表示，「VeriWatch」是由包商BI製作的輕量手環，自2004年以來處理聯邦移民及海關執法局代替拘留方案計畫事宜。

柯徹表示，這種手環「比電子腳鐐還小且低調」，卻能收集更多數據，包括生物特徵認證。

今年8月，聯邦移民及海關執法局宣布將擴大試用VeriWatch計畫，對象是洛杉磯地區的無證移民對象。

政府檔案交流中心表示，VeriWatch計畫最初針對丹佛地區的50名無證客進行，之後擴大到達拉斯的34名無證移民，以及德州艾爾帕索(El Paso)的38名無證移民。

美國各地的移民拘留中心已收容約4萬移民，是2020年以來最高。(美聯社)
美國各地的移民拘留中心已收容約4萬移民，是2020年以來最高。(美聯社)

移民 川普 ICE

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