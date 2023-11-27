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厭倦了…搖擺州2300萬選民 不想拜川兩人連任

編譯俞仲慈／綜合26日電
搖擺州選民對於2024將重演拜登和川普對決，深感厭倦。（路透）
搖擺州選民對於2024將重演拜登和川普對決，深感厭倦。（路透）

據每日郵報(DailyMail)報導，民調專家強生(James Johnson)在喬治亞進行訪問調查發現，搖擺州選民對於2024將重演拜登川普對決，深感厭倦而且「兩個都不喜歡」。

民調顯示，全國近六分之一選民都不希望拜登或川普連任，人數約有2300萬人，民調機構J.L.Partners共同創辦人強生針對喬州約5000位合格選民進行篩選，最後選定7人進行訪問，證實前述民調結果。

強生表示：「2024年大選將是一場沒人想投票的選舉，而且選民認為最終還是得面對這種情況。」並補充道：「受訪選民對於重演川普對拜登的老戲碼，感到非常沮喪，認為是美國政治最糟糕的情況。」

鮑德溫郡(Baldwin County)選民尼古拉斯(Nicholas)就是典型例子，他在2020大選分裂投票，投拜登當總統，但聯邦參議員卻支持共和黨人：「我不希望川普再次當選，川普是這個國家的恥辱。」不過也不滿意拜登，認為他可能也會讓國家蒙羞。

另外根據民調網站FiveThirtyEight公布的數據，拜登支持率只有39%、遠低於預期，同時有56%受訪者表示不支持；川普也是如此，約53%表示反對、43%表示支持。

23歲的加布里(Gabriel)2020年原本支持川普連任，不過後來發現：「川普就是個混蛋，盡說些亂七八糟的事，我不是百分百支持他。」並補充表示，多數非裔也厭倦拜登，即使支持民主黨，投票意願大減。

在政府部門任職的克莉絲蒂(Christy)認為拜登、川普就是兩顆爛蘋果，誰當選都一樣，雖然坦承仍會像2020年一樣投票給拜登，但認為拜登就是個「老屁股」(placeholder)。

教師法蘭克(Frank)則主張川普既是最好、也是最糟的總統，他表示：「我希望有人能管住他的大嘴巴，能夠更有格調點實施他的政策。」

還有教授艾利克(Eric)上次投給川普，但不希望2024年被迫繼續投給川普，因為他認為拜登作為美國總統是一場災難。

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