受夠了… 選民不想再看「老面孔」 第三黨想創造歷史

綠黨2012及2016年提名人吉兒‧史坦表示，國人希望除了兩大政黨外，有第三個選擇。（美聯社）

美聯社報導，許多選民對2024年總統選舉再看到拜登 總統與前總統川普 對壘感到猶疑、沮喪，所以目前吸引眾多獨立、第三黨及放眼未來的候選人參選，想另闢蹊徑通往白宮 ，其中有知名國會議員、學術界名人，還有甘迺迪家族的後代。

報導指出，揆諸歷史，新政黨及無黨派人士當選或連任總統實鳳毛麟角；目前第三黨、獨立候選人想成為白宮主人機率渺茫。但美國深陷於分裂，國人看到拜、川再次對決有些焦慮，第三黨候選人表示，選民實在受夠了，所以締結歷史新猷不是不可能。

綠黨2012及2016年提名人吉兒‧史坦(Jill Stein)表示，目前環境對獨立政治實為沃壤，國人渴望講原則、廉明的政治，希望有兩大喪屍政黨以外的選擇。

無甚名氣、無望當選的候選人每年都會出來選，有時收攏足夠的選票，進而左右差距很近的選舉，即便他們最後並未勝選。只是今年秋天第三黨出來選的活動著實可觀。

醫生兼環保活躍人士的史坦11月便表示，她2024年要三度問鼎總統。學者兼進步派活躍人士魏斯特(Cornel West)在左派擁有忠實追隨者，10月宣布不打綠黨旗幟，而以獨立候選人身分出來選2024年。

史坦表示，自己首度競選總統以來，對兩大政黨日益不滿，現在更是氣到難以估量。

美聯社與NORC公共事務研究中心8月民調指出，75%受訪者認為拜登不該競選連任；69%認為川普不應出來。拜、川兩人的支持率都低得難看，正眼瞧兩人的比不喜兩人的來得少。

國人認為現年81的拜登實在太老。另外77歲的川普面臨刑事起訴讓選民無法團結支持他；近八成選民說拜登太老了，不適合再當總統4年；至於支持司法部起訴川普，罪名是川普2020年選舉輸給拜登後，千方百計想留在總統位子，只有半數民眾支持司法部。

民主、共和兩黨都知道自己候選人的支持率平平，看到第三黨的選舉活動實謹慎戒懼。

很多民主黨人把2016年川普擊敗喜萊莉‧柯林頓怪眾在史坦身上；史坦拿了150萬票，讓川普在一些搖擺州以極小差距勝出；民主黨認為史坦不出來，很多支持進步派環保理念的人會投給柯林頓。