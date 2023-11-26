資安人才需求大 門檻沒想像中高、平均年薪破10萬

為對付網路犯罪，企業紛紛招募網路安全專才，一般員工起薪為每年10萬元以上。圖為示意圖。(美聯社)

越來越多的企業向網路轉型、開拓線上業務，受到的網路攻擊也隨之增加且頻率急劇上升。聯邦調查局(FBI)發現自新冠疫情以來，報告的網路犯罪增加了300%。企業對資安 專家的需求也因此水漲船高，成為美國成長最快的工作之一，平均年薪超過10萬元。

10年相關職缺將增加32%

財經新聞網CNBC報導，聯邦勞工 統計局(Bureau of Labor Statistics)預測未來10年資安工作職位將增加32%，遠高於總體職業平均。

一旦入行 保障性很高

谷歌 (Google)美洲區首席行銷長葛維伯(Lisa Gevelber)表示，美國目前有近60萬個資安專家職缺，全球則約有350萬個，是最「被低估」的工作之一。

她解釋，許多人認為這是個很難進入的領域，因為似乎高度專業化且技術需求大。但其實不需要學士學位就能在資安領域找到一份高薪工作，而且一旦成功踏入，其工作保障性很高。

門檻不高 線上課程多

葛維伯2017年創立「Grow with Google」成長計畫，為資安、數據分析等熱門技能提供課程和認證，其中資安證書僅需3個月即可完成，每月費用為49元；美國運通(American Express)、高露潔棕欖公司(Colgate-Palmolive)等企業便直接聘用了谷歌資安課程的畢業生。其他學校或組織如亞馬遜網路服務(AWS)、哥倫比亞大學、賓州大學，也提供類似的線上資安課程證書。

資安領域最受歡迎的一些職位包括安全工程師、資安分析師、安全架構師，葛維伯說雖然每個角色日常職責稍有不同，但核心技能幾乎一樣，如評估風險、解決問題、監控內外威脅、維護IT基礎設備等。大多數資安工作要求至少有高中文憑或GED，並完成線上訓練營或培訓。

葛維伯補充，金融服務、醫療保健和政府領域的資安需求尤其迫切；勞工統計局數據顯示資安分析師的年薪中位數為11萬2千元，而資安組長的年薪中位數為16萬4070元，市場上還有許多遠端的資安職缺，其中一些年薪高達20萬元。