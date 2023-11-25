我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

拜登讚美國外交努力促成以哈短暫停火 稱預期將美國人質獲釋

編譯廖振堯／綜合24日電
以哈24日起休戰，交換人質，背後有拜登總統的強力斡旋，足以緩解拜登所面臨的民主黨進步派議員及選民敦促全面停火的壓力。在麻州度假的拜登也表示希望更多美國人質獲釋。(美聯社)
以哈24日起休戰，交換人質，背後有拜登總統的強力斡旋，足以緩解拜登所面臨的民主黨進步派議員及選民敦促全面停火的壓力。在麻州度假的拜登也表示希望更多美國人質獲釋。(美聯社)

以色列哈瑪斯24日起暫時休戰，並交換人質與被囚者；拜登總統24日讚揚美國推動停火協議背後的外交努力，並說這只是開端，他預期還會有美國人質獲釋。

路透報導，拜登於記者會上表示：「根據美國廣泛外交行動達成的一項協議，包括我在橢圓辦公室向該地區領導人多次致電，從今天(24日)早上開始加薩的戰鬥將停止四天。」被問及休戰期是否可以延長時，拜登回應「我認為機會是存在的。」

但拜登不願猜測以色列與哈瑪斯的戰爭將持續多久，在被記者問及他預期的未來走向時，拜登表示以色列消滅哈瑪斯的目標是一項合法但艱鉅的任務，「我不知道這需要多長時間…我希望隨著事態發展，該地區其他阿拉伯國家向各方施加壓力，先暫緩目前局勢，然後再迅速一舉結束」。

根據休戰協議，哈瑪斯將在四天內釋放50名婦幼人質，以換取以色列關押的150名巴勒斯坦婦女和兒童。哈瑪斯24日已釋放首批24名人質，包括13名以色列人、10名泰國人和1名菲律賓人，拜登稱預計哈瑪斯未來幾天將進一步釋放被擄者。

不過以哈都保證休戰結束後，會繼續向對方開火。哈瑪斯卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassem Brigades)發言人烏貝達(Abu Ubaida)說，這是臨時休戰，呼籲所有陣線升級對抗，包括以色列占領的約旦河西岸；以國防長加蘭特(Yoav Gallant)也說，這只是短暫休止，結束後將以強大力量持續戰鬥。

拜登稍早也表示已向以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)提出關注平民傷亡問題，指出雖然消滅哈瑪斯是個合法的目標，但鼓勵內唐亞胡也要集中精力減少平民傷亡。

哈瑪斯 拜登 以色列

上一則

拜登力促以哈短暫停火 盼能減輕黨內要求全面停火的壓力

下一則

泰10人質獲釋 外長親赴卡達 與哈瑪斯獨立談判奏效

延伸閱讀

以哈停火首日釋放24名人質 獲釋以色列公民身體狀況良好

以哈停火首日釋放24名人質 獲釋以色列公民身體狀況良好
西班牙、比利時譴責加薩戰爭 以色列召見2國大使表達不滿

西班牙、比利時譴責加薩戰爭 以色列召見2國大使表達不滿
加薩人質獲釋只是「開始」 拜登稱有機會延長停戰

加薩人質獲釋只是「開始」 拜登稱有機會延長停戰
81歲拜登南特基島玩「跳水」 孫女PO海邊合照 杭特也現身

81歲拜登南特基島玩「跳水」 孫女PO海邊合照 杭特也現身

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
台灣民眾黨今天在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拼戰到底」。(記者胡經周／攝影)

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

2023-11-19 12:03

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨