拜登讚美國外交努力促成以哈短暫停火 稱預期將美國人質獲釋
以色列和哈瑪斯24日起暫時休戰，並交換人質與被囚者；拜登總統24日讚揚美國推動停火協議背後的外交努力，並說這只是開端，他預期還會有美國人質獲釋。
路透報導，拜登於記者會上表示：「根據美國廣泛外交行動達成的一項協議，包括我在橢圓辦公室向該地區領導人多次致電，從今天(24日)早上開始加薩的戰鬥將停止四天。」被問及休戰期是否可以延長時，拜登回應「我認為機會是存在的。」
但拜登不願猜測以色列與哈瑪斯的戰爭將持續多久，在被記者問及他預期的未來走向時，拜登表示以色列消滅哈瑪斯的目標是一項合法但艱鉅的任務，「我不知道這需要多長時間…我希望隨著事態發展，該地區其他阿拉伯國家向各方施加壓力，先暫緩目前局勢，然後再迅速一舉結束」。
根據休戰協議，哈瑪斯將在四天內釋放50名婦幼人質，以換取以色列關押的150名巴勒斯坦婦女和兒童。哈瑪斯24日已釋放首批24名人質，包括13名以色列人、10名泰國人和1名菲律賓人，拜登稱預計哈瑪斯未來幾天將進一步釋放被擄者。
不過以哈都保證休戰結束後，會繼續向對方開火。哈瑪斯卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassem Brigades)發言人烏貝達(Abu Ubaida)說，這是臨時休戰，呼籲所有陣線升級對抗，包括以色列占領的約旦河西岸；以國防長加蘭特(Yoav Gallant)也說，這只是短暫休止，結束後將以強大力量持續戰鬥。
拜登稍早也表示已向以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)提出關注平民傷亡問題，指出雖然消滅哈瑪斯是個合法的目標，但鼓勵內唐亞胡也要集中精力減少平民傷亡。
上一則
拜登力促以哈短暫停火 盼能減輕黨內要求全面停火的壓力
下一則
FB留言