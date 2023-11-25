拜登讚美國外交努力促成以哈短暫停火 稱預期將美國人質獲釋

以哈24日起休戰，交換人質，背後有拜登總統的強力斡旋，足以緩解拜登所面臨的民主黨進步派議員及選民敦促全面停火的壓力。在麻州度假的拜登也表示希望更多美國人質獲釋。(美聯社)

以色列 和哈瑪斯 24日起暫時休戰，並交換人質與被囚者；拜登 總統24日讚揚美國推動停火協議背後的外交努力，並說這只是開端，他預期還會有美國人質獲釋。

路透報導，拜登於記者會上表示：「根據美國廣泛外交行動達成的一項協議，包括我在橢圓辦公室向該地區領導人多次致電，從今天(24日)早上開始加薩的戰鬥將停止四天。」被問及休戰期是否可以延長時，拜登回應「我認為機會是存在的。」

但拜登不願猜測以色列與哈瑪斯的戰爭將持續多久，在被記者問及他預期的未來走向時，拜登表示以色列消滅哈瑪斯的目標是一項合法但艱鉅的任務，「我不知道這需要多長時間…我希望隨著事態發展，該地區其他阿拉伯國家向各方施加壓力，先暫緩目前局勢，然後再迅速一舉結束」。

根據休戰協議，哈瑪斯將在四天內釋放50名婦幼人質，以換取以色列關押的150名巴勒斯坦婦女和兒童。哈瑪斯24日已釋放首批24名人質，包括13名以色列人、10名泰國人和1名菲律賓人，拜登稱預計哈瑪斯未來幾天將進一步釋放被擄者。

不過以哈都保證休戰結束後，會繼續向對方開火。哈瑪斯卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassem Brigades)發言人烏貝達(Abu Ubaida)說，這是臨時休戰，呼籲所有陣線升級對抗，包括以色列占領的約旦河西岸；以國防長加蘭特(Yoav Gallant)也說，這只是短暫休止，結束後將以強大力量持續戰鬥。

拜登稍早也表示已向以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)提出關注平民傷亡問題，指出雖然消滅哈瑪斯是個合法的目標，但鼓勵內唐亞胡也要集中精力減少平民傷亡。